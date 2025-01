Por que Ivete Sangalo não é mais apresentadora do The Masked Singer?

Ivete Sangalo apresentou o The Masked Singer Brasil nas quatro últimas edições / Crédito: Reprodução/TV Globo

A quinta temporada do The Masked Singer Brasil, que estreia em 12 de janeiro, traz muita dramaturgia e diversas novidades. Uma das mudanças mais importantes está no corpo de apresentadores do programa. Eliana agora está à frente do programa, anteriormente liderado pela cantora Ivete Sangalo nas quatro primeiras edições.

The Masked Singer Brasil: Ivete deixa de ser apresentadora do programa Ivete Sangalo não estará à frente da próxima temporada do The Masked Singer Brasil por falta de tempo na agenda. Em uma entrevista para a revista Quem, a artista explicou que não vinha conseguindo conciliar o trabalho com outros compromissos profissionais e pessoais.

“A televisão faz parte da minha vida. Não tem como tirar isso de mim por conta da comunicação, da relação com as pessoas e com o público. Mas, de fato, estava uma coisa se sobrepondo à outra”, explicou. A artista disse que o trabalho na TV limitou a abertura para outras atividades por exigir muito do seu tempo: “Embora eu ame fazer televisão, estava criando uma ausência em lugares que não queria causar”. Ivete como apresentadora no futuro? Ivete destacou também que ainda tem vontade de trabalhar na TV no futuro, pois as suas experiências na televisão “são especiais”, só não podem tomar tanto da sua vida.

"Então estou me organizando para, quando eu voltar, essa dinâmica esteja mais bem organizada", apontou a cantora. The Masked Singer Brasil: Eliana é nova apresentadora Sendo uma das grandes mudanças em sua carreira após cerca de 15 anos no SBT, Eliana destacou, em entrevista ao Fantástico, a felicidade em ocupar o cargo no The Masked Singer.

"Pegar esse bastão vindo de uma cantora tão querida por todo o Brasil, a Ivete, é muito legal. É astral, né? Já é astral. Tem muito a ver com o meu DNA", disse Eliana, que também está à frente do Saia Justa, do GNT. Ivete Sangalo reage à revelação de Eliana no The Masked Singer Brasil Ivete Sangalo fez uma publicação após o anúncio da nova apresentadora. Em sua rede social, ela compartilhou uma foto com Eliana e enalteceu a trajetória da ex-SBT. A cantora falou como o momento é de grande importância na carreira dela. Ivete não deu abertura para rumores e deixou claro que é grande admiradora da apresentadora, pretendendo acompanhar e apoiá-la.