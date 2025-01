Enquete The Masked Singer Brasil 2025: vote na sua fantasia preferida

O figurino dos personagens da edição de 2025 é reproduzido do modelo usado em novelas que se destacaram na trajetória da Globo. Vote no seu favorito

As fantasias são inspiradas em grandes personagens de novelas que farão apresentações cercadas por trilhas sonoras icônicas do canal ao longo destas seis décadas.

A quinta temporada do The Masked Singer Brasil estreia em 12 de janeiro e trará muita dramaturgia para a nova edição. O especial traz uma homenagem à Globo, que completa 60 anos em 2025.

Até o momento 19 fantasias foram reveladas e a quinta temporada deve contar com mais participantes que os programas anteriores. O figurino que acompanha a caracterização é reproduzido do modelo originalmente usado em suas respectivas novelas e despertou a nostalgia do público.

Pensando nisso, O POVO preparou uma enquete para saber qual é a fantasia favorita dos espectadores que irão acompanhar a edição especial deste ano.

Enquete The Masked Singer Brasil 2025: qual a sua fantasia favorita?

Qual fantasia é a mais bonita, nostálgica e fiel ao personagem original na sua opinião? Vote na sua preferida abaixo:



Loading...

Fantasias do The Masked Singer 2025: customização

Além de todo o trabalho com as roupas, cabelos e acessórios, todas as cabeças dos personagens possuem recursos tecnológicos que auxiliam para que os movimentos e expressões dos bonecos se assemelhem com um corpo humano.