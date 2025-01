Fantasias do The Masked Singer Brasil 2025: conheça os personagens

As fantasias são inspiradas em grandes personagens de novelas que farão apresentações cercadas por trilhas sonoras icônicas do canal ao longo destas seis décadas.

A quinta temporada do The Masked Singer Brasil promete ser especial e trará muita dramaturgia para a nova edição, que estreia em 12 de janeiro. O especial traz uma homenagem à Globo, que completa 60 anos em 2025.

Nazaré Tedesco (Senhora do Destino), Carminha (Avenida Brasil) e Vlad (Vamp) estão entre os 19 personagens da edição deste ano; confira a lista completa e relembre as tramas:

Na trama, Bruno Mezenga, vivido por Antônio Fagundes, vive um casamento fracassado com Léia, uma esposa infiel que o trai com Ralf, um gigolô mau-caráter. O casal tem dois filhos: Lia e Marcos.

Lurdes, interpretada por Regina Cazé, é de Malaquitas, cidade fictícia no Rio Grande do Norte. Ela deu à luz a quatro filhos: Magno, Ryan, Domênico e Érica. Mesmo depois de tantos anos sem notícias, Lurdes não desiste de encontrar Domênico, que foi levado da maternidade.

A bela e romântica muçulmana Jade (Giovanna Antonelli) vivia no Brasil com a sua mãe Sálua. Após a morte dela, Jade, com apenas 16 anos, foi para Marrocos para viver com o seu tio Ali que também cuidava de sua outra sobrinha, Latiffa. Ele deixou as duas sob os cuidados da governanta Zoraide.

Fantasias do The Masked Singer Brasil 2025: Juma Marruá

Juma cresce sob os cuidados da mãe, que a ensina a se defender de tudo e todos. Ela incorpora Marruá. Mais do que o nome, a forma selvagem e visceral de viver. Juma, no entanto, se apaixona por Jove. No remake, Alanis Guillen interpretou Juma, inicialmente vivida por Cristiana Oliveira.

Fantasias do The Masked Singer Brasil 2025: Nazaré Tedesco

Nazaré Tedesco é uma das vilãs mais malvadas da TV brasileira e foi interpretada por Renata Sorrah. A personagem ficou famosa pelas maldades irreverentes, que misturavam muito bem tensão com humor.

Fantasias do The Masked Singer Brasil 2025: Odete Roitman

Outra vilã marcante que será trazida no programa será Odete Roitman (Beatriz Segall). Entre suas vilanias, a empresária multimilionária, que era diretora de uma companhia aérea e se considerava mais europeia do que brasileira, era conhecida por suas opiniões muitas vezes radicais e preconceituosas.

Fantasias do The Masked Singer Brasil 2025: Penha

Penha (Taís Araújo) é uma empregada doméstica que não teve muito estudo e começou a trabalhar cedo. Por muitos anos, teve de lidar com o salário que não cobria as contas do fim do mês e as dívidas que se acumulavam. Une-se a duas outras empregadas domésticas – Cida e Rosário – e forma o grupo musical Empreguetes.

Fantasias do The Masked Singer Brasil 2025: Ruth e Raquel

Na releitura de sucesso de 1993, Ruth e Raquel foram eternizadas por Gloria Pires. Elas disputam o mesmo homem, o empresário Marcos Assunção. Apesar de fisicamente idênticas, elas têm personalidades muito diferentes. Ruth é doce, calma, com um bom coração. Já Raquel é egoísta, agressiva e má.

Fantasias do The Masked Singer Brasil 2025: Sol

Sol (Sheron Menezzes) é mãe, guerreira, moradora de Piedade, bairro tradicional da Zona Norte do Rio de Janeiro, vendedora de quentinhas no Centro da cidade a música faz parte da sua vida. Sua família passa por dificuldades financeiras, e é nesse momento que o acaso a faz parar nos palcos.

Fantasias do The Masked Singer Brasil 2025: Tieta

Tieta (Claudia Ohana/Betty Faria) foi expulsa de Santana do Agreste aos 18 anos, quando era mais solta e rebelde. Ela volta 20 anos depois com o firme propósito de se vingar de toda a hipocrisia da cidade. A novela de mesmo nome está atualmente em reprise no Vale a Pena Ver de Novo.

Fantasias do The Masked Singer Brasil 2025: Vlad

Vlad (Ney Latorraca) era um vampiro-chefe, o seguidor de Natasha imortal e insaciável. É a tradicional figura de suave e sofisticado aristocrata, irresistível para as mulheres, que, a qualquer momento, pode transformar-se num vampiro.