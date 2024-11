The Masked Singer Brasil: confira tudo sobre a quinta temporada

Além de ser a primeira edição temática, The Masked Singer Brasil traz mudanças no corpo de jurados. Veja o que se sabe até agora sobre a nova temporada

A quinta temporada do The Masked Singer Brasil promete ser especial e trará muita dramaturgia para a nova edição, que estreia em 2025.

Além de ser a primeira edição temática , The Masked Singer Brasil traz mudanças no corpo de jurados. Veja o que se sabe até agora sobre a nova temporada.

Todas as cabeças dos personagens possuem recursos tecnológicos que auxiliam para que os movimentos e expressões dos bonecos se assemelhem com um corpo humano.

Até o momento, nem todas as fantasias foram reveladas e a quinta temporada deve contar com mais participantes que os programas anteriores. Veja personagens confirmados:

"Então, pegar esse bastão vindo de uma cantora tão querida por todo o Brasil, a Ivete, é muito legal. É astral, né? Já é astral. Tem muito a ver com o meu DNA", disse Eliana, que também está à frente do 'Saia Justa', do GNT.

A escolha de Tony Ramos se deu pela sua experiência com a dramaturgia na TV Globo. Já Belo se destaca como júri técnico, Tatá é o ponto de humor e brinca sobre as situações no palco, e Sabrina fica atenta às performances. Kenya Sade é novamente a repórter da edição.

Quando estreia The Masked Singer Brasil 2025?

A nova edição do reality está prevista para estrear logo no início do ano, em janeiro de 2025, mas ainda sem uma data definida. O programa deve ir ao ar durante as tardes de domingo pelo canal aberto da TV Globo.

É possível assistir ao programa online e em tempo real pelo Globoplay, por meio do sinal aberto da emissora.