Ivete Sangalo

Principal nome do axé no Brasil, Ivete Sangalo iniciou sua trajetória na década de 1990, quando era vocalista da Banda Eva. No grupo baiano, marcou sua voz em gerações com as músicas "Eva", "Arere e "Me abraça". Em 1999, lançou carreira solo, tornando-se a artista que mais vendeu discos no Brasil. Reconhecida como uma das maiores e mais importantes nomes da música brasileira, Ivete ganhou o título de "Rainha do Carnaval", tendo o seu trio "Bloco Coruja" um dos mais disputados no Carnaval de Salvador. Cantora, compositora, multi-instrumentista, empresária, atriz e diretora artística, Ivete também conta com participações em novelas e filmes, além de ter construído uma carreira como apresentadora de programas televisivos.