‘Tieta’ estreia no Vale a Pena Ver de Novo; relembre trama

A partir desta segunda-feira, 2, a TV Globo exibe a novela “Tieta” após 35 anos da estreia. Escrita por Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares, a obra inspirada no romance "Tieta do Agreste", de Jorge Amado, ganha as telinhas no "Vale a Pena Ver de Novo".

A novela foi exibida originalmente em 1989, sendo considerada um sucesso na época. A primeira versão contou com Betty Faria (Tieta); Joana Fomm (Perpétua); Lídia Brondi (Leonora); José Mayer (Osnar); Cláudia Alencar (Laura); entre outros.