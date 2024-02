Cheias de Charme: quem é quem na novela das Empreguetes

Exibido originalmente em 2012, o enredo de Filipe Miguez e Izabel de Oliveira foi um grande sucesso no horário das novelas das sete. Ela já foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo entre os anos de 2016 e 2017, mas até o momento não faz parte do catálogo do Globoplay .

Rosário realiza seu sonho quando conhece Penha e Cida, com quem forma as Empreguetes.

Vivida por Leandra Leal, Rosário é cozinheira, mas sonha ser cantora. Para se aproximar do meio artístico, vai trabalhar como doméstica na casa da rainha do eletroforró, Chayene.

No início da novela, ela é empregada de Chayene (Cláudia Abreu). Depois, passa a trabalhar para a advogada Lygia (Mallu Gali), com quem cria uma relação de amizade.

Interpretada por Cláudia Abreu , a piauiense começou a sua carreira no grupo Leite de Cobra, onde conseguiu sua vaga como cantora sabotando a titular. Na ocasião, deu água com chá de ferra-goela à vocalista, o que destruiu a voz da cantora para sempre.

Alana (Sylvia Nazareth)

Irmã caçula de Penha e Elano, Alana tinha apenas 2 anos quando a mãe os deixou. Alana foi criada como a filha mais velha de Penha e Sandro.

Elano (Humberto Carrão)

É irmão de Alana e Penha. Ele é recém-formado em Direito, graças ao apoio de Penha, que o criou na ausência dos pais.

Gentil (Gustavo Gasparani)

Locutor do programa Bom Dia, D. Maria, Gentil é o preferido das trabalhadoras domésticas. Também é apresentador do programa de TV De Olho na Fama.

Sidney (Daniel Dantas)

É pai adotivo de Rosário e gerente do buffet do seu Malaquias (Cláudio Tovar). Gay assumido e viúvo de Anderson (Guilherme Winter), Sidney volta a viver uma história de amor com Wanderley (Breno Nina), um ex-segurança de Chayene.

Valda (Dhu Moraes)

É cozinheira da família Sarmento há mais de 30 anos e madrinha de Cida. Depois que a afilhada estoura com as Empreguetes, Valda mora com ela e deixa de trabalhar para os Sarmentos.

Rodinei (Jayme Matarazzo)

Ele era namorado de Cida no começo da novela, mas a perde por ter se envolvido com Brunessa (Chandelly Braz).

Novela Cheias de Charme

A novela conta a história de três empregadas domésticas – Maria da Penha, Maria do Rosário e Maria Aparecida – que se conhecem por acaso na delegacia, ao passarem uma noite presas.

Na prisão, elas lembram o dia ruim que tiveram e Rosário sugere um pacto para melhorar de vida: “Dia de empreguete, véspera de madame”, ela diz, e todas topam. A vida das três será infernizada pela cantora Chayene, uma piauiense com ego inflado.

Para levantar a carreira, Chayene viverá um namoro com o cantor Fabian, mas terá concorrência forte de um novo trio de sucesso. As Empreguetes, se tornam celebridades da noite para o dia, a partir do sucesso do clipe lançado na internet.