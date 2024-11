Tatá Werneck fala sobre morar separada de Rafael Vitti e relembra crises

Em uma conversa com seus seguidores nas redes sociais, a apresentadora Tatá Werneck compartilhou como tem sido morar longe do marido, o ator Rafael Vitti

Em conversa com seus seguidores nas redes sociais, Tatá Werneck contou como tem sido morar longe do marido, Rafael Vitti. Na madrugada deste domingo, 3, a apresentadora confessou via stories no Instagram que, apesar de o casal já ter enfrentado algumas crises, o momento atual não se tornou um problema.

Por meio da função "caixinha de perguntas", Tatá respondeu aos seguidores sobre como está sendo a relação à distância e explicou o motivo. O ator está vivendo em São Paulo há cerca de três meses devido a compromissos de trabalho, enquanto ela e a filha, Clara Maria, permanecem no Rio de Janeiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Estou achando maneiro. Estamos numa fase muito boa agora. Somos um casal normal, a gente passa por vários momentos difíceis, briga, faz as pazes... Mas a gente se ama e se zoa muito, o que eu acho fundamental", revelou Tatá.