Confira 6 locais para conhecer nas férias em Fortaleza

Restaurante, espaço cultural e mais: descubra locais que podem ser visitados durante as férias na capital cearense

O começo das férias é ideal para explorar todas as alternativas que podem ser incluídas em um roteiro que te guiará pelas próximas semanas. Visitar uma exposição, assistir a um espetáculo, conhecer um novo restaurante ou descobrir um esporte na orla — o leque é amplo.

Esperadas durante todo o ano, as férias de julho já estão batendo na porta e anunciam o período de recesso das atividades cotidianas, sejam elas escolares ou de trabalho. Mas esta não é uma época de ficar apenas no quarto esperando o dia em que a rotina voltará ao normal.

6 locais para conhecer nas férias em Fortaleza

Ainda não sabe o que fazer durante férias na Capital? O Guia Vida & Arte separou algumas dicas; confira:

Caixa Cultural Fortaleza

Localizado na Praia de Iracema, o equipamento também é polo de atividades culturais gratuitas ou com preços acessíveis, a exemplo do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Na programação, shows musicais, peças, danças, cinema, exposições e oficinas.

A Caixa Cultural Fortaleza foi inaugurada em 2012 e está localizada na Praia de Iracema Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

Onde: avenida Pessoa Anta, 287 — Praia de Iracema



avenida Pessoa Anta, 287 — Praia de Iracema Funcionamento: terça a sábado, das 10h às 20 horas | domingo e feriados, das 10h às 19 horas



terça a sábado, das 10h às 20 horas | domingo e feriados, das 10h às 19 horas Mais informações: @caixaculturalfortaleza no Instagram | (85) 3453 2770

Museu da Escrita

De pinturas rupestres a objetos como penas e tinteiros, prensas tipográficas e máquinas de escrever, o espaço remonta a história da escrita ao longo dos séculos a partir do acervo.