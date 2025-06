Guia Vida&Arte traz dicas para aproveitar as férias com crianças

Publicação reúne gastonomia, cultura, diversão e muita praia para curtir as férias com os pequenos

Quantas cidades podem existir em uma capital? Fortaleza transborda e se conecta a outras regiões. Na estreia do Guia Vida & Arte , dedicamos quase cem páginas para dicas voltadas àquelas que tornam nossos dias memoráveis, cheios de aventuras e emoções: as crianças.

CONFIRA todas as dicas do Guia V&A aqui

Nas próximas páginas apresentamos também cantinhos exclusivos, que você só encontra no nosso Ceará, além de descobertas compartilhadas por quem vive a cidade.

É tempo também de rechear a sacola de compras com marcas “Made in Ceará”, de reforçar o protetor solar e de botar o pé na areia. E como não dá para ficar sem uma delícia gastronômica, tem café da manhã, almoço e muitos lanchinhos.

Arrume as malas com nossas dicas e venha (re)descobrir Fortaleza e regiões próximas com a gente!