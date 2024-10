Vai uma sobremesa? Dicas de locais para adoçar o dia em Fortaleza

Em meio aos prédios do bairro Dionísio Torres existe uma casinha verde e rosa cheia de histórias com vitrais, piso de madeira e uma porta assinada pelo artista Ferreira do Ceará. O cenário emoldura caramelos, macarons, bolos e tortas — além de clássicos como brigadeiro, coxinha, pães recheados e pão de queijo.

Após passear por Fortaleza , que tal uma doce parada? Confira as dicas do Guia Vida&Art e:

Donuts, cookies, tortas, brigadeiros, macarons e até criações para pessoas com restrições alimentares. Independentemente do paladar e do desejo, não faltam opções de docerias e confeitarias para adoçar o dia na capital cearense.

A sala de eventos permite grandes encontros ou reuniões corporativas. Destaque para a harmonização de vinhos com doces. Peça a fatia do bolo pink lemonade e o choux de tiramissu de café. É possível fazer encomendas.

O estabelecimento já fez coleções inspirada em clássicos do cinema, como O Auto da Compadecida e O Poderoso Chefão, e em artistas renomados, como Salvador Dalí, que ganhou o próprio ovo de páscoa com chocolate e castanha de caju.

Redes sociais: @antoinetteboutiquedoces

@antoinetteboutiquedoces Endereço: rua José Vilar, 1645 -Aldeota, Fortaleza

rua José Vilar, 1645 -Aldeota, Fortaleza Telefone: (85) 98722 1761

(85) 98722 1761 Funcionamento: Segunda-feira - das 10h às 12h e das 13h às 16h / Terça a sexta-feira - das 10h às 19h / Sábado - das 10h às 19h

Sra. Donuts

Coloridos, recheados, açucarados... O famoso doce que aparece em desenhos como Os Simpsons

é feito com massa frita e cobertura da preferência do cliente, com chocolate ou confetti, por

exemplo. Ele pode ser vendido por unidade ou em caixas com mais de uma opção, ótima escolha

para presentes ou para levar em reuniões e eventos.

Em Fortaleza, as lojas como a Sra. Donuts preparam os quitutes com recheios clássicos e inovadores, como o Ninho com Brownie (R$ 11).

Redes sociais: @sra.donuts_

@sra.donuts_ Endereço: avenida Viena Weyne, 380 - Cambeba, Fortaleza

avenida Viena Weyne, 380 - Cambeba, Fortaleza Funcionamento: Terça a sexta-feira - das 11h às 22h / Sábado - das 9h às 18h / Domingo - das 11h às 22h

Terça a sexta-feira - das 11h às 22h / Sábado - das 9h às 18h / Domingo - das 11h às 22h Telefone: (85) 98187 0082

(85) 98187 0082 Oferece cardápio temático para datas comemorativas e rodízio de donuts

