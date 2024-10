Onde surfar em Fortaleza? Fassolas indica os melhores pontos

Praia do Futuro é o grande destaque entre as indicações do surfista; local pode ser um point para aprender surf ou apreciar o fim da tarde

Onde passear com a família

O melhor lugar para passear com a família é a Praia do Futuro. Gosto de surfar, é um lazer para as crianças. Geralmente, frequentamos as barracas Chico do Caranguejo e Terra do Sol, elas têm estrutura com parte coberta, piscina, restaurante.

A praia a gente tem que ir todo dia, mas também gostamos de ir à igreja duas vezes na semana.

