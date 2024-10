É de graça: quatro atividades gratuitas para toda família em Fortaleza

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 21-11-2023: A Arie Floresta do Curió é reconhecida como Posto Avançado da Mata Atlântica. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

Procurando opções de lazer e diversão gratuitas? O Guia Vida&Arte selecionou passeios ao ar livre, programa cultural e museus. Tudo para curtir o fim de semana em família gastando pouco. Confira abaixo algumas sugestões: Floresta do Curió As três trilhas guiadas da Floresta possibilitam aos pequenos um contato maior com a natureza. De maneira gratuita, crianças podem conhecer um pouco mais sobre os animais a partir da diversidade da

@florestadocurio Endereço: av. José Arthur de Carvalho, s/n - Lagoa Redonda, Fortaleza

av. José Arthur de Carvalho, s/n - Lagoa Redonda, Fortaleza Funcionamento: Terça-feira a domingo - das 6h às 12h

Sabiaguaba A Sabiaguaba é o local perfeito para quem busca uma praia tranquila para aproveitar em família dentro do território de Fortaleza. A região é uma das áreas verdes da Capital e abriga duas reservas ambientais reguladas, desde 2006, pela Prefeitura. Pouco conhecida por turistas e local onde a economia é feita pelos povos originários do território, a Sabiaguaba, além de ser um uma opção de lazer e contato com mar e areia, permite que os visitantes conheçam mais da história do Ceará ao parar para conversar com quem lá trabalha e reside. O lugar é relaxante: há trilhas ecológicas, dunas e “piscinas” naturais, sombras de coqueiros, passeios de barco e restaurantes. O espaço é um convite para as crianças brincarem na areia.