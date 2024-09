Guia V&A: conheça marcas cearenses que são destaque na moda praia

Locley é uma marca de moda praia plus size Crédito: Renan Almeida/Divulgação

Destaque no cenário nacional e internacional, o Ceará é berço de diversas marcas de moda praia, desde o universo infantil ao plus size. VEJA TAMBÉM | Marcas cearenses que se destacam na moda nacional É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conheça a seguir seis dicas de onde comprar roupas praianas em Fortaleza.

Bebê Peixinho A loja Bebê Peixinho é o local ideal para comprar peças infantis para crianças usarem em momentos de lazer aquático na praia, piscina, passeios, aulinhas de natação e rotinas diárias em casa. Os produtos, além de fofos, ajudam a evitar as temidas assaduras e dermatites. Instagram: @bebepeixinho



@bebepeixinho Site: www.bebepeixinho.com.br Serena Soul Moda praia que vai à rua. A Serena Soul tem como ponto de partida de suas criações a liberdade feminina. Nas araras, diferentes modelos de biquínis, maiôs e saídas de praia, com tendências próprias e estilo atemporal.

Instagram: @serena.soul



@serena.soul Funcionamento: Segunda a sexta-feira - 10h às 18h / Sábado - 10h às 12h



Segunda a sexta-feira - 10h às 18h / Sábado - 10h às 12h Endereço: Monsenhor Catão, 1155 - loja 17 - Aldeota, Fortaleza



Monsenhor Catão, 1155 - loja 17 - Aldeota, Fortaleza Site: serenasoul.com CONFIRA | Cearenses se destacam na moda nacional; conheça seis estilistas do Ceará Locley Para todos os corpos, sim! A moda praiana da Locley traz peças nos tamanhos 44 a 56. Além de biquínis e maiôs, o catálogo traz ainda saídas de praia, saias, shorts, quimonos e vestidos com cores vibrantes, estampas e recortes que valorizam as curvas femininas, dando liberdade mas também proporcionando conforto. As vendas, que também podem ser feitas online pelo site da loja, acontecem no modo varejo ou atacado. Instagram: @locleycurvilineaplussize



@locleycurvilineaplussize Endereço: Centro Fashion Fortaleza - setor amarelo (av. Filomeno Gomes, 430 - Jacarecanga, Fortaleza)



Centro Fashion Fortaleza - setor amarelo (av. Filomeno Gomes, 430 - Jacarecanga, Fortaleza) Funcionamento: Terça a sexta-feira - 10h às 18h30min / Sábado - 9h às 18h30min



Terça a sexta-feira - 10h às 18h30min / Sábado - 9h às 18h30min Site: locler.com.br Rio de Jas Uma moda praia que foge do convencional. A marca mescla tipologias artesanais, identidade ousada, rendas, macramês e crochês na hora de criar suas peças.

As coleções sempre trazem elementos rústicos, que remetem ao nordeste brasileiro, com ícones como o animal print, forte assinatura da marca. Instagram: @riodejas_



@riodejas_ Endereço: Shopping RioMar | Shopping Iguatemi Bosque | rua Professor Dias da Rocha, 800 - Aldeota, Fortaleza



Shopping RioMar | Shopping Iguatemi Bosque | rua Professor Dias da Rocha, 800 - Aldeota, Fortaleza Site: riodejas.com.br Flee Da areia para a rua. A Flee é uma marca de moda praia que traz em suas modelagens características como versatilidade, estilo, conforto e elegância. Com peças predominantemente lisas, se tornam atemporais e permitem diversas combinações entre si. Instagram: @useflee



@useflee Site: useflee.com.br Amarela Beachwear Amarela Beachwear é uma marca de moda praia virtual “de Caucaia para o Mundo”, que veste mulheres dos tamanhos 38 ao 52.