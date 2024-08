Esportes ao vento do Ceará: conheça a história de atletas

O atleta Eriswerton Ribeiro, conhecido como Vevé ou Veveto , é uma das pessoas que vive do seu talento e encanto pelo mar. Nascido na Tabuba e morador do Cumbuco, em Caucaia, a 16 quilômetros de Fortaleza, tem 27 anos e se dedica inteiramente ao kitesurfe, que é o seu lazer e sua fonte de renda.

E quando os ventos sopram para algo que vai além de uma atividade de lazer, tornando-se um estilo de vida? Atletas do kitesurfe e do surfe descobriram nesses esportes um recurso que une paixão, saúde e, por que não, fonte de renda . Cada um tem a sua história, mas todas chegam a um senso comum: o mar é cheio de oportunidades.

A experiência com o vento, no entanto, começou na vida de Veveto antes do kitesurfe. As primeiras ondas foram em cima de outra prancha, de surfe: “O kitesurfe entrou de forma bem natural na minha vida. Eu já gostava de adrenalina, do mar e das ondas , já surfava com a galera”.

“Hoje eu trabalho profissionalmente com kite, foi de onde eu consegui minha primeira fonte de renda . Eu comecei muito novo, era muito inocente, mas, com o tempo, acabou que isso virou nossa profissão. E eu falo ‘nossa’ porque tem não só eu, mas tem outros amigos que também passaram por isso, de ver o esporte como um lazer, e hoje vivem do kite”, narra Vevé.

Vevé, além de participar das competições, atualmente, também é professor de kitesurfe e surfe e viaja por diversos espaços do litoral cearense com seu trabalho. Para ele, que tem como praias favoritas Flecheiras, Lagoinha, Jericoacoara, Barra Grande, praticar esportes de vento é sempre prazeroso.

“É tudo para mim, não é à toa que eu vivo disso. Eu escolhi viver disso. Isso me dá cada vez mais vontade de praticar, de velejar. É uma sensação muito boa. E melhor ainda poder trabalhar com isso. O contato com o kite e com as pessoas que são do kite é muito prazeroso”, destaca.

Carlos Mario Bebê, atleta de kite surfe, recebe vários turístas na temporada de ventos do litoral para praticar a modalidade Crédito: Samuel Setubal/ O POVO

Esportes ao vento do Ceará: conheça Carlos Mario Bebê

Quem tem ou conhece alguém que tem uma relação íntima com o mar sabe que o envolvimento é desmedido, terapêutico e capaz de mudar a vida. Este é o caso de Carlos Mario “Bebê”, também de Caucaia. Com 26 anos, ele já foi cinco vezes campeão mundial de kitesurfe e seis vezes em competições nacionais.