Quer conhecer o Ceará? Confira roteiro por 10 lugares imperdíveis

Confira locais no Ceará imperdíveis para quem quer conhecer a cultura e história do Estado

Para quem gosta de brinquedos e atividades interativas, o Museu Brinquedim, localizado em Pindoretama , a 46,7 km de Fortaleza, é um verdadeiro paraíso. Famoso no Ceará entre crianças e pedagogos, o local é o lugar perfeito para aproximar os pequenos do universo das artes plásticas e ainda incentivar a criatividade desde a infância.

Além do acervo artístico, o espaço também proporciona aos visitantes o contato com a vegetação nativa da região. O local é constituído de área verde que serve de aparato educativo para pesquisa sobre a diversidade natural do Estado.

Os programas de fundação do equipamento atuam desenvolvendo atividades de complementação escolar por meio de laboratórios de conteúdo e produção. No caso da educação infantil, por exemplo, estão disponíveis na fundação: gibiteca, biblioteca de literatura infanto-juvenil, dvdteca, teatro Violeta Arraes, TV Casa Grande e rádio Casa Grande FM.

Criada em 1992, a Fundação Casa Grande é um espaço cultural de Nova Olinda , a 501 km de Fortaleza na região do Cariri cearense, considerado um espaço guardião da memória dos povos da Chapada do Araripe. O local se tornou popular entre as crianças, atraídas pela arqueologia e passaram elas mesmas a guiar novos visitantes pelo acervo da casa, compartilhando histórias e seus novos saberes.

Em dois anos de atividade, o Centro localizado no Crato , a 538,5 km de Fortaleza, une convivência, inclusão, aprendizado e preservação da regionalidade. Com uma grande variedade de instalações, espetáculos, aulas gratuitas e rodas de conversa, o local se mantém vivo como fomentador da cultura no sul do Estado.

O Centro Cultural do Cariri carrega o nome de um filho de sua terra: Sérvulo Esmeraldo. O artista plástico nasceu no Crato em 1929 e tornou-se conhecido no Brasil e no mundo por suas esculturas cinéticas e obras de arte abstrata geométrica.

No cardápio, iguarias nordestinas e outros aperitivos, como queijos, paçoca, linguiça, carne de sol e manteiga da terra. O ponto alto do bar é aos domingos, quando o espaço recebe dezenas de pessoas de todas as idades que festejam no local ao som de bandas convidadas, enquanto degustam os petiscos e a cerveja gelada do bar.

Considerado Patrimônio Turístico da Cidade pela Prefeitura de Fortaleza em 2020, o bar Raimundo do Queijo é um ponto boêmio tradicional de encontro dos fortalezenses aos finais de semana. O local foi criado em 1977, no Centro de Fortaleza e, pouco a pouco, passou a ser cada vez mais frequentado por grupos de amigos e famílias.

O estabelecimento é ponto obrigatório para visitantes e moradores da Cidade que visitam o Centro. No período de pré e de Carnaval, vale conferir a programação do bar, que é um dos polos do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza.

Instagram: @raimundo_do_queijo



@raimundo_do_queijo Endereço: rua General Bezerril, 151 - Centro, Fortaleza



rua General Bezerril, 151 - Centro, Fortaleza Funcionamento: Segunda a sexta-feira - 7h30 às 16h30 / Sábados e domingos - 7h30 às 14h



Segunda a sexta-feira - 7h30 às 16h30 / Sábados e domingos - 7h30 às 14h Contato: (85) 99854 4445

Dragão do Mar

Ao longo de 25 anos de funcionamento do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, diversas linguagens fizeram e fazem parte da história do complexo, inspirando, entretendo e informando os visitantes. Entre os destaques do equipamento, estão o Planetário Rubens de Azevedo e o Cinema do Dragão.

Endereço: rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema, Fortaleza

Museu do Bode Ioiô

Imagina contar para as crianças que um bode foi vereador em Fortaleza? O Museu do Bode Ioiô é uma experiência única para conhecer a história do Ceará por meio de suas peculiaridades.

O equipamento conta, por meio de peças de artes, artesanatos, fotografias, literatura popular, cordéis e diversas publicações a trajetória do animal mais icônico do estado, que viveu no início do século XX na capital cearense e percorria sempre o mesmo trajeto na cidade entre Praça do Ferreira e Praia de Iracema.

Como forma de protesto político à época, em 1922, o caprino, que já era bastante conhecido pelos frequentadores do centro da cidade, foi eleito vereador de Fortaleza ainda que nunca tenha existido candidatura do Bode Ioiô.

Os eleitores da Capital escreveram seu nome na cédula de papel e o tornaram representante político. O Museu está instalado no Mercado Central, outro ponto turístico da cidade.

Endereço: Casa do Turista do Mercado Central - subsolo (av. Alberto Nepomuceno, 199 - Centro, Fortaleza)

Casa do Turista do Mercado Central - subsolo (av. Alberto Nepomuceno, 199 - Centro, Fortaleza) Funcionamento: Segunda a sexta-feira - 9h às 17h / Sábado - 9h às 13h

Segunda a sexta-feira - 9h às 17h / Sábado - 9h às 13h Entrada Gratuita

Centro Cultural Belchior

É bem provável que você passe pela Praia de Iracema e presencie alguma manifestação cultural com o mar ao fundo. O Centro Cultural Belchior homenageia um filho do Ceará e é palco de artistas das mais variadas vertentes, recebendo exposições, lançamentos de livros e, principalmente, programações musicais, com bandas e artistas que se apresentam ao ar livre e bem pertinho do público. A programação está disponível no perfil @centroculturalbelchior.

Instagram: @centroculturalbelchior



@centroculturalbelchior Endereço: rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema, Fortaleza



rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema, Fortaleza Funcionamento: Terça a sexta-feira - 10h às 21h / Sábado - 15h às 21h / Domingo -

9h às 14h

Rua dos Tabajaras

Uma estreita rua de paralelepípedos com casinhas centenárias, cores e muita vida. A Rua dos Tabajaras respira cultura e é responsável por abrigar comércios, restaurantes e bares históricos da Capital, movimentando a economia da região e dando ainda mais vida para o bairro.

Localizada entre a avenida Antônio Justa e o mar da Praia de Iracema, a ruazinha tem personalidade própria, com períodos tranquilos, com turistas circulando a pé, apreciando e consumindo moda e gastronomia locais. Já à noite, o cenário se transforma em point para quem deseja ouvir música ao vivo, apreciar drinks ou experimentar comidinhas.

Os destaques do local não cabem aqui, em poucas linhas, é preciso experienciar.. Em ambos os lados estão empreendimentos de vários segmentos, como a marca autoral de moda Ethos, a Casa Iracemar, que abriga o Ateliê da Silvania de Deus e outras marcas locais; o Pirata Bar, o restaurante Mar de Rosas, as comidas típicas do SouL do Pará, a balada JamRock, entre outros.

Se a proposta é um rolê noturno, a dica é começar o passeio no início da rua, na frente da Igreja de São Pedro, e procurar pela diversão ideal para o momento. E para quem é “inimigo do fim”, o destino é certeiro: não faltam estabelecimentos para pedir a saideira.

Pirata Bar

E que tal começar a segunda-feira já de forma bem animada? Foi pensando assim que o Pirata Bar se tornou um dos locais de tradições e identidade cultural boêmia mais fortes do Ceará. A “Segunda-feira Mais Louca do Mundo”, como o estabelecimento passou a chamar as festas e shows que acontecem no início da semana, é referência para quem busca diversão em um cenário temático. Por lá, professores ensinam a dançar forró para quem não domina os passos.