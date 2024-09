Cearenses se destacam na moda nacional; conheça seis estilistas do CE

Marina Bitu para O Povo Crédito: BÁRBARA MOIRA/O POVO em 03/03/2020

Além de assistir, comer e ler, a cultura cearense também pode ser vestida e sentida diretamente na pele por meio da moda autoral produzida no Estado. Com destaque para as peças feiras à mão, técnica conhecida como "handmade", e para à sustentabilidade, as peças produzidas aqui ganham espaço em todo o Brasil. CONFIRA TAMBÉM | Turismo no Ceará: onde comprar itens regionais para levar na mala

Tendo a regionalidade cearense como inspiração, grandes estilistas do Ceará têm destaques com suas marcas autorais de moda. O Guia Vida&Arte te apresenta seis deles:

Sherida Criada pela estilista Sherida Livas, a marca SHERIDA busca integrar os artesanatos tradicionais do litoral e o design moderno na produção das suas roupas. Com forte influência do Ceará em cada detalhe, as criações possuem cores vibrantes, formas suntuosas e estampas cósmicas. Mesclando materiais tecnológicos e naturais, as peças prezam pela qualidade no acabamento e pela atemporalidade das coleções por meio de caimentos diferenciados. Rede social: @sherida_____



@sherida_____ Site: sherida.com.br Catarina Mina O produto final da Catarina Mina é um detalhe diante de toda a cadeia produtiva artesanal que está por trás da marca. Criada com o propósito de difundir o artesanato do Nordeste, destacando mestres e designers da região, aposta em bordados, crochês e palha que resultam em roupas e acessórios.

Rede social: @catarinamina

@catarinamina Endereço: rua República do Líbano, 540 - Meireles, Fortaleza

rua República do Líbano, 540 - Meireles, Fortaleza Site: catarinamina.com Marina Bitu Criada em 2017, Marina Bitu é uma marca autoral de moda cearense que tem como fundadora a designer de moda de mesmo nome e, atualmente, também conta com Cecília Baima no comando. O grande mérito e destaque das peças é a criatividade e a regionalidade, pois muitas coleções se apegam aos símbolos do Cariri cearense e dos mestres da cultura do Ceará para compor sua identidade. ASSISTA | Pause: estilistas cearenses revelam bastidores da São Paulo Fashion Week

A marca, desde sua fundação, ficou conhecida por trabalhos com plissados fluidos e românticos, que remetem às sanfonas. Marina Bitu, por meio de uma versão sofisticada e contemporânea, se apropria de referências regionais do Estado, como as manualidades do crochê.