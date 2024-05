Pause: estilistas cearenses revelam bastidores da São Paulo Fashion Week

Marina Bitu e Celina Hissa são convidadas do Pause nesta sexta-feira, 26 Crédito: Pause

Nesta sexta-feira, 26, o programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda recebe Celina Hissa, fundadora e designer da marca Catarina Mina e Marina Bitu, fundadora, designer e sócia da marca com seu nome. As duas acabaram de retornar da maior passarela de moda do Brasil: a São Paulo Fashion Week. Sobre as convidadas, não estamos falando apenas de levar o nome do Ceará para o País, mas de duas empreendedoras e designers, criadoras por essência, que decidiram amplificar a cultura e a tradição popular do Estado por meio de suas peças e dos profissionais envolvidos por trás de cada produção. Daí que as rendas, os bordados, as palhas e os fuxicos são ressignificados em modelagens, novas aplicações, possibilidades cheias de ousadia e beleza. A Celina, fundadora da marca, é designer e mestre em comunicação social pela Universidade Federal do Ceará. Em seu trabalho de mestrado, pesquisou sobre modos de produção coletiva a partir da atuação de grupos de artistas de Fortaleza.

Desenvolve trabalhos investigando a produção artesanal brasileira, dentre eles exposições de arte, design e outros. Está à frente da marca desde o seu começo, há 12 anos, depois de passar por agências de publicidade e propaganda e trabalhar com design, ganhando prêmios de destaque nacional. Nascida no Ceará, Marina Bitu herdou das avós o gosto e a habilidade pelo fazer manual. Talentosas na arte da gastronomia e da costura, elas deixaram o legado do cuidado, da atenção aos detalhes e do amor traduzido pelas mãos. Graduada em Design de Moda pela Universidade Federal do Ceará, a designer atua no mercado de moda desde 2009. Integrou a equipe de estilo de diversas marcas do segmento, tendo desenvolvido coleções em collab com Havaianas, C&A e Disney. Em 2017 nasce a marca homônima a partir do desejo de se expressar livremente a partir da criação de roupas.