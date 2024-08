Turismo no Ceará: onde comprar itens regionais para levar na mala

São diversas as possibilidades, em Fortaleza, de quiosques para parar e aproveitar todas as "gostosuras" do Estado.

Para muitos turistas, a melhor parte de viajar são as lembranças físicas que trazemos nas malas: as famigeradas "lembrancinhas". No Ceará, os grandes atrativos são o artesanato do couro e da madeira, além dos alimentos da terra, como castanhas, cachaças, molhos e melaços.

Com mais de 30 anos de tradição, a Casa da Castanha se consagra como uma das lojas de referência no ramo de produtos regionais, como a castanha de caju, molhos de pimenta e melaço de cana. Além de comidas, a marca, que está localizada no Mercado Central de Fortaleza, também vende artesanato em marcenaria.

Rede social: @cajuzinho_castanhas



@cajuzinho_castanhas Endereço: R, João cordeiro, 337 - Praia de Iracema, Fortaleza



R, João cordeiro, 337 - Praia de Iracema, Fortaleza Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h /sábado - 8h às 14h



Cachaça Aviador

Fabricada no Sítio Uruoca, no interior de Viçosa do Ceará, a Cachaça Aviador tem reconhecimento mundial: recebeu, em 2022, o título de melhor cachaça do mundo no concurso internacional London Competitions. Além disso, venceu em 2023 o prêmio de Cachaça do Ano na Austrália.

Instagram: @produtosaviadoroficial

CONHEÇA TAMBÉM | Roteiro de engenhos de Viçosa: os sabores da capital da cachaça



Atelier 1913

Você sabia que no Ceará também é cultivado café? É no secular Sítio São Roque, em Mulungu, região serrana do Estado, que são colhidos os grãos que dão origem ao Atelier 1913.