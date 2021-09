Projeto Olê Rendeiras, de Catarina Mina, estreia na fashion week de Milão

Iniciativa, também mantida pela Qair Brasil, apresentou "Litorânea", coleção inspirada nas praias do Ceará. Momento foi neste sábado, 25, dentro da programação do Brasil Eco Fashion Week (BEFW) na Semana de Moda de Milão

O Projeto Olê Rendeiras, no seu segundo ano, mantido por Catarina Mina e Qair Brasil, alcançou visibilidade internacional. As peças de “Litorânea, caderno e memórias do mar”, nova coleção feita pelas bilreiras de Trairi, no Ceará, foram apresentadas neste sábado, 25, dentro da programação da 5ª edição do Brasil Eco Fashion Week (BEFW) - importante plataforma de moda ética e sustentável - na Semana de Moda de Milão.

Além de Catarina Mina, com o Olê, outras seis marcas selecionadas pelo evento que oportunizou o desfile em Milão tiveram seus trabalhos divulgados, entre elas Libertees e Natural Cotton Color. As apresentações, em formato ‘figital’ (físico e digital), ocorreram no mesmo dia, direto do Orto Botanico di Brera, Itália.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Litorânea vem pra falar que a renda de bilro não é só a renda do Ceará, é a renda da beira do mar. Renda de bilro é memória sim. Mas principalmente futuro. E são esses saberes que contam histórias que serão vistos na passarela, que revelará esse fazer ancestral como um caminho possível para uma nova geração de mulheres artesãs. Uma arte que faz com que elas cheguem mais longe, mas sem perder o som e o cheiro do mar. E é nesse chegar longe que a Olê atravessa o oceano, rompe fronteiras e pousa na Itália para uma das maiores semanas de moda do mundo.”, declara Celina Hissa, proprietária da Catarina Mina e diretora criativa do projeto Olê Rendeiras.

Como adquirir

Algumas das criações apresentadas já estão disponíveis para encomendas na pop-up store da marca Catarina Mina. O link para acesso é o Catarinamina.com/pop-up-ole.

Sobre o assunto Rihanna divulga trailer da Savage X Fenty Show e comenta sobre novo álbum

MTV Miaw 2021: Pabllo Vittar, Juliette e Manu Gavassi são destaques

Evento híbrido discute moda e sustentabilidade até sábado, 25

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags