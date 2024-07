Guia V&A: onde comprar presentes para crianças em Fortaleza

Parte da experiência de conhecer uma cidade ou estado é levar para casa criações locais. Além disso, compras na região são uma forma de alimentar a economia e conhecer novos empresários. Nas ruas, shoppings e feirinhas estão frutos de toda a cadeia produtiva cearense. A partir desse contexto, O POVO selecionou marcas pensadas no artesanato, o empreendedorismo e a criatividade de artesãos, designers e grandes marcas feitas no Ceará.

Inaugurada em 2017, a loja cearense vende brinquedos educativos e pedagógicos para crianças de todas as idades. A proposta do administrador Felipe Ponce de Leon ao criar a marca foi fazer com que os pequenos pudessem ter brincadeiras e peças educativas junto aos pais.

A ideia de começar a marca começou quando Felipe levou seu filho ao pediatra e o viu se divertindo com brinquedos educativos de madeira na sala de espera da consulta. Diante da situação, ele procurou brinquedos do gênero e não encontrou. “Eu pensei: se eu tenho essa demanda, então outros pais também têm”, conta.



@euquerosaberbrinquedos



@euquerosaberbrinquedos Endereço: R. Tibúrcio Cavalcante, 1919 B - Aldeota, Fortaleza



R. Tibúrcio Cavalcante, 1919 B - Aldeota, Fortaleza Funcionamento: segunda a sexta-feira - 9h às 19h / Sábado - 9h às 14h



Ateliê Flor do Sertão Crédito: Elizangela Oliveira/Divulgação

A Ateliê Flor do Sertão é uma loja autoral de bolsas desenvolvida pela cearense Elizangela Oliveira, que administra, costura e desenvolve os modelos. Com coadministração de Renata, sua filha, a marca funciona desde março de 2018 com o propósito de relacionar o nordeste nos produtos comercializados, que são feitos à mão. A cultura cearense está traduzida em bordados ou em tecidos com estampas características. A loja é virtual, possibilita pagamento por cartões e faz envios para todo o Brasil.



@atelieflordoserrtao



@atelieflordoserrtao Pedidos: (85) 98186-7814

Kalimera, em grego, significa “bom dia” e é esta a sensação que a loja de brinquedos pedagógicos quer transmitir. Criada em 2015, é inspirada no método de educação italiana Montessori, focado na autonomia da criança e ajudando de uma forma lúdica e divertida o desenvolvimento cognitivo, motor e sensorial.



