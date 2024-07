Guia V&A: dicas de onde comprar roupas para crianças em Fortaleza

A partir desse contexto, o Guia Vida&Arte selecionou marcas pensadas no artesanato, o empreendedorismo e a criatividade de artesãos, designers e grandes marcas feitas no Ceará.

Uma forte característica da marca são as estampas, que fogem do básico fofo e com dualidade de cores. A criadora e idealizadora da marca detalha: “Fiz tudo o que me disseram pra não fazer pra criança: fiz roupa preta, coloquei caveira, me posicionei politicamente , fugi de personagem de desenho animado, nunca adotei rosa pra menina e azul para meninos”.

Há oito anos no mercado, Babybeh é uma empresa de produtos direcionados ao público de 0 a 10 anos e está presente em loja física - no Shopping Jardins Open Mall - e virtual. Com proposta de itens coloridos e nordestinos , a marca cearense foi uma das primeiras no Brasil a criar moda sem gênero para crianças.

Estampadíssimos, com cores neon ou delicados: tudo é disponível em vestiário na loja Store Kids, que fica no Centro Fashion Fortaleza. As peças estão disponíveis no varejo ou no atacado e são perfeitas para deixar em evidência a alegria e personalidade expansiva das crianças.

Tylks é uma marca de vestuário masculino que contempla o público infantil com coleções de peças estilosas e que combinam pai e filho com a mesma moda. Jeans, camisetas, regatas e até óculos escuros estão disponíveis para os pequenos.

Tiê pra Voar é uma marca fruto do empreendedorismo materno, que veste crianças com estampas super coloridas e tecidos leves e confortáveis, que as permitem aproveitar o mais gostoso da infância: a diversão e o aprendizado. Disponível em feirinhas e nas redes sociais.

Além de roupas, a Babybeh também vende calçados, acessórios e fantasias conforme as festividades do ano.

Mini Flor

Com endereços físicos na Praia de Iracema e no Moura Brasil, a loja de vestuário infantil Mini Flor dispõe de peças casuais e despojadas para as crianças. A marca tem em seu catálogo macaquinhos, blusas,

vestidos, bermudas e conjuntos charmosos para meninas de até 12 anos.

Redes sociais: @lojaminiflor



@lojaminiflor lojadacastanhola.com.br



Travessinhos

Vestindo de recém-nascidos a adolescentes de 14 anos, a loja Travessinhos possui roupas, calçados e acessórios para todas as ocasiões. Com marcas famosas no estoque, como Pimpolho e TRV, a empresa possui três unidades em Fortaleza: no Shopping Benfica, Centro Fashion e Dom Manuel.

Redes sociais: @travessinhos



@travessinhos Endereço : Shopping Benfica (R. Carapinima, 2200 - Benfica, Fortaleza)



: Shopping Benfica (R. Carapinima, 2200 - Benfica, Fortaleza) Lojas também no Centro Fashion e na Av. Dom Manoel, 3134



Ziguezá

Lideradas por duas mulheres e mães, a loja virtual cearense Ziguezá é uma opção para quem busca roupas infantis para meninos e meninas com estampas sem gênero, prezando pelo conforto proporcionado pelos tecidos 100% algodão. Pensadas na versatilidade e no uso consciente, as peças

são adaptáveis em vários looks.

A marca se inspira no conceito de “menos é mais” e vende peças com alta durabilidade para os pequenos aventureiros que estão preocupados em criar novas experiências, amizades e descobertas. As roupas da Ziguezá vestem dos 6 meses aos 5 anos e são enviadas para todo Brasil.

Redes sociais: @Zigueza



@Zigueza Telefone: (85) 99958-6338



(85) 99958-6338 Pedidos: www.usezigueza.com.br



Maricotta Baby Store

Idealizada pela jornalista Cecília Campos, a Maricotta Baby Store é uma loja online especializada no segmento infantil que atende desde recém-nascidos até crianças de quatro anos. A empresa, que comercializa marcas já famosas no mercado, como Kafka Baby e Mimo, busca revender peças de alta qualidade para os pequenos de todo o Brasil.

O atendimento acontece por meio do Whatsapp da loja, com garantia de suporte e assistência de atendimento aos clientes durante a semana. A loja dispõe de pagamento parcelado e faz entregas em todo território nacional.

Redes sociais: @maricota.babystore



@maricota.babystore Telefone: (85) 2139-0520



AbacaxiClub

Quem não gosta de um look novo para ir à praia? A AbacaxiClub aposta em estampas coloridas e modelagens diferenciadas de maiôs, biquínis e roupinhas estilo saída de banho. E para quem gosta de combinar, tem também looks mãe e filha.

Redes sociais: @abacaxiclub



@abacaxiclub Endereço: Shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu, Fortaleza)



Shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu, Fortaleza) Outro endereço: Shopping Iguatemi Bosque



Shopping Iguatemi Bosque Funcionamento: segunda-feira a sábado - 10h às 22h / domingo - 13h às 21h



Bebêtenkitê

Básico nada básico: essa é Bebêtenkitê, que tem em suas araras roupas que apostam no conforto, fáceis de vestir e com tecidos tecnológicos, como antialérgicos e proteção contra os raios UV. As peças são para meninos e meninas de 0 a 10 anos.

Redes sociais: @bebetenkite



@bebetenkite Endereço: Iguatemi Bosque(Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz, Fortaleza)



Iguatemi Bosque(Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz, Fortaleza) Demais endereços em em bebetenkite.com.br



Formiguinha Kids

Localizada em espaço físico no Passaré, a Formiguinha Kids é uma loja de moda infantil com peças de roupa que atendem até os 14 anos. Sempre com novas coleções, a empresa usa da criatividade para elaborar roupas e acessórios para todas as ocasiões que as crianças necessitam na infância.

Além disso, a loja dispõe de trajes especiais em época de grandes festividades nacionais, como o Carnaval e as festas juninas. A loja possui espaço físico e atende virtualmente pelo Whatsapp e na Shopee.

Redes sociais: @formiguinhakidsmodainfantil



@formiguinhakidsmodainfantil Endereço: R. Santa Rita das Causas Impossíveis, 653 Rua C, 91 - lo - Passaré, Fortaleza



R. Santa Rita das Causas Impossíveis, 653 Rua C, 91 - lo - Passaré, Fortaleza Funcionamento: segunda-feira a sábado - 9h às 20h



segunda-feira a sábado - 9h às 20h Telefone: (85) 99644-3169

Flora Minha

A loja Flora Minha é uma opção divertida e casual para crianças e pré-adolescentes em Fortaleza. As roupas vestem meninas de 6 meses a 16 anos e meninos de 6 meses a 12 anos em todas as ocasiões,

sem impedir as brincadeiras mas também levando em conta a elegência.

Redes sociais: @floraminha



@floraminha Endereço: R. Visconde de Mauá, 2710 - Dionísio Torres, Fortaleza



R. Visconde de Mauá, 2710 - Dionísio Torres, Fortaleza Funcionamento: segunda a sexta-feira - 9h às 18h / Sábado - 9h às 12h



segunda a sexta-feira - 9h às 18h / Sábado - 9h às 12h Telefone: (85) 99987-8144 / (85) 3044-6518



Faceirinha

Faceirinha é uma loja infantil de moda feminina com lançamentos semanais e estampas baseadas no mundo infantil e dos desenhos animados. As peças são confortáveis e voltadas para crianças e jovens de 2 a 14 anos.

Lalook Crédito: Ana Melo/Divulgação

Lalook

Com opções de varejo e atacado, a marca de roupas infantis Lalook possui opções de roupas delicadas, estampadas e criativas para meninas de 1 a 16 anos. O estilo vai do cottagecore ao moderno, passando pelo delicado floral.