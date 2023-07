Estilista cearense estreia na Casa de Criadores em São Paulo

Até o dia 16 de julho acontece em São Paulo a 52ª edição Casa de Criadores, evento dedicado à moda autoral brasileira. A cearense Sherida Livas é uma das estilistas que estreia na CdC, apresentando a coleção "Trip" no sábado, 15, às 15 horas no Centro Cultural de São Paulo.



"A coleção partiu da premissa de que a mente é como um paraquedas: só funciona aberta. E a gente precisa se autoconhecer, mergulhar na gente antes de conhecer o mundo", comenta Sherida.

A estampa tem um papel fundamental em "Trip", levando referências de seres marinhos e da astronomia. Outro destaque vai para a cerâmica, que ganhou versões vestíveis dentro da coleção. "Foi um trabalho colaborativo com uma olaria cearense, a Orlai, e desenvolvemos juntos alguns produtos de cerâmica vestíveis", conta.

Sherida acredita que seu trabalho vai surpreender o público do evento. "Não é um trabalho que eles acham que a gente (cearense) produz. Eles acham que a gente produz muito mais artesanato, uma coisa 'linkada' ao Nordeste do que uma coisa mais contemporânea, que não te diz de onde é. A coleção leva referências do Nordeste, mas não de uma maneira que eles querem ver ou já viram", destaca.



Sherida na C&A

No início de julho, o Instituto C&A, com curadoria da Nordestesse, lançou uma coleção com participação de dez marcas nordestinas lideradas por mulheres e Sherida foi uma das contempladas.

Intitulada “Beira Mar”, a colaboração da cearense conta com estamparia digital, onde o fundo do mar é destaque. Águas vivas, conchas, pedras e corais podem ser vistos nas peças, além de luzes psicodélicas, que remetem ao reflexo da luz batendo na água. Ela revela que "Trip" é uma continuação desse projeto.

Podcast Vida&Arte

