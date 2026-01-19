'O Agente Secreto' é 1º filme brasileiro a ganhar 2 prêmios no Globo de Ouro

'O Agente Secreto' é 1º filme brasileiro a ganhar 2 prêmios no Globo de OuroProdução de Kléber Mendonça Filho e estrelada por Wagner Moura venceu como melhor filme de língua não inglesa e melhor ator em filme de drama.
O filme O Agente Secreto fez história no Globo de Ouro ao sair da cerimônia com dois prêmios neste domingo (11/1).
O longa de Kleber Mendonça Filho venceu na categoria melhor filme de língua não inglesa.
Esta foi a terceira vez que um filme brasileiro ganha essa premiação. As vitórias anteriores foram de Orfeu Negro (1960) e Central do Brasil (1999).
O filme também venceu com o prêmio de melhor ator em filme de Drama para Wagner Moura.
Na terceira indicação, perdeu como melhor filme de drama para Hamnet.
Esta é a primeira vez que um filme brasileiro ganha dois prêmios em uma mesma edição do Globo de Ouro.
Em 2025, a brasileira Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro como melhor atriz de drama por sua atuação no filme Ainda Estou Aqui.
O filme de Walter Salles também concorreu como melhor filme em língua não inglesa, mas perdeu o prêmio para Emilia Pérez.
Em 1999, Central do Brasil foi como melhor filme em língua não-inglesa e melhor atriz em filme de drama com Fernanda Montenegro, mas levou somente o primeiro prêmio.
O triunfo deste domingo se soma a uma série de conquistas de O Agente Secreto.
Até agora, o longa-metragem já levou 56 troféus em 36 premiações, incluindo melhor diretor e melhor ator no Festival de Cannes, na França.
Com isso, o filme chegou à premiação americana com uma campanha numericamente mais robusta do que a de Ainda Estou Aqui no ano passado.
Em 4 de janeiro de 2025, véspera do Globo de Ouro, o filme de Walter Salles havia vencido 17 prêmios em 12 festivais e premiações, no Brasil e no exterior.
O desempenho quantitativo ajuda a entender uma parte da força da campanha atual. Ainda Estou Aqui ganhou fôlego após a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro. O filme encerrou a temporada com 70 prêmios em 42 festivais, incluindo o Oscar de melhor filme estrangeiro.
O Agente Secreto tentará repetir o feito. Em dezembro de 2025, o filme entrou na lista de títulos pré-selecionados para o Oscar 2026.
A lista final de candidatos será anunciada em 22 de janeiro, e a cerimônia de premiação do Oscar ocorrerá em 15 de março.
A disputa do Brasil pelo Globo de Ouro ocorre em um contexto no qual a diversidade tem sido uma questão importante em Hollywood.
Diversas premiações (incluindo o Globo de Ouro) expandiram seus membros para aumentar a variedade de votantes, escreveu Steven McIntosh repórter de Entretenimento da BBC News.
Isso resultou em uma maior presença de filmes em língua não-inglesa, com a vitória do filme sul-coreano Parasita na categoria de melhor filme no Oscar de 2020, sendo um ponto de virada crucial.
