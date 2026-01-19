'O Agente Secreto' é 1º filme brasileiro a ganhar 2 prêmios no Globo de Ouro

Divulgação 'O Agente Secreto' fez história no Globo de Ouro 2026 O filme O Agente Secreto fez história no Globo de Ouro ao sair da cerimônia com dois prêmios neste domingo (11/1). O longa de Kleber Mendonça Filho venceu na categoria melhor filme de língua não inglesa.

Confira todos os vencedores do Globo de Ouro 2026 Esta foi a terceira vez que um filme brasileiro ganha essa premiação. As vitórias anteriores foram de Orfeu Negro (1960) e Central do Brasil (1999).

O filme também venceu com o prêmio de melhor ator em filme de Drama para Wagner Moura. Na terceira indicação, perdeu como melhor filme de drama para Hamnet. Esta é a primeira vez que um filme brasileiro ganha dois prêmios em uma mesma edição do Globo de Ouro.

DIVULGAÇÃO/VITRINE FILMES O Agente Secreto chegou ao Globo de Ouro já tendo 54 troféus em 35 premiações no currículo. Em 2025, a brasileira Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro como melhor atriz de drama por sua atuação no filme Ainda Estou Aqui. O filme de Walter Salles também concorreu como melhor filme em língua não inglesa, mas perdeu o prêmio para Emilia Pérez. Em 1999, Central do Brasil foi como melhor filme em língua não-inglesa e melhor atriz em filme de drama com Fernanda Montenegro, mas levou somente o primeiro prêmio.

O triunfo deste domingo se soma a uma série de conquistas de O Agente Secreto. Até agora, o longa-metragem já levou 56 troféus em 36 premiações, incluindo melhor diretor e melhor ator no Festival de Cannes, na França. Com isso, o filme chegou à premiação americana com uma campanha numericamente mais robusta do que a de Ainda Estou Aqui no ano passado.