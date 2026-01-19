Como se comparam as campanhas de 'O Agente Secreto' e 'Ainda Estou Aqui' nas premiações internacionais

Victor Jucá O Agente Secreto chegou ao Globo de Ouro com mais de 50 prêmios no currículo O Agente Secreto já tinha mais de 50 troféus no currículos antes de ganhar os prêmios de melhor filme em língua não inglesa e de melhor ator em filme de drama no Globo de Ouro no domingo (11/1) — fazendo história ao se tornar o primeiro filme brasileiro a levar duas estatuetas em uma mesma edição da premiação. Até então, o longa-metragem havia conquistado 54 troféus em 35 premiações, incluindo melhor diretor e melhor ator no Festival de Cannes, tendo chegado à premiação americana neste domingo com uma campanha numericamente mais robusta do que a de Ainda Estou Aqui no ano passado.

Em 4 de janeiro de 2025, véspera do Globo de Ouro, o filme de Walter Salles havia vencido 17 prêmios em 12 festivais e premiações, no Brasil e no exterior.

O desempenho quantitativo ajuda a entender uma parte da força da campanha atual. Ainda Estou Aqui ganhou fôlego após a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro na categoria de melhor atriz em filme de drama. O filme encerrou a temporada com 70 prêmios em 42 festivais. Mas, àquela altura, o filme tinha apenas quatro meses de carreira: havia estreado no Festival de Veneza, em setembro de 2024, onde venceu o prêmio de Melhor Roteiro. A partir dali, construiu forte reconhecimento principalmente em festivais ibero-americanos. Já O Agente Secreto estreou mundialmente em maio de 2025, no Festival de Cannes, e chegou ao Globo de Ouro com oito meses de circulação internacional, o que ampliou sua presença em festivais, premiações e campanhas de divulgação.

Desde que estreou em Cannes, o filme de Kleber Mendonça Filho vinha acumulando reconhecimento de importantes associações de críticos norte-americanos, como o New York Film Critics Circle, a Los Angeles Film Critics Association e o National Board of Review. As indicações deste ano no Globo de Ouro já eram históricas. Foi a primeira vez que um filme brasileiro concorreu em três categorias: além de melhor filme em língua não inglesa e de melhor ator em filme de drama, a obra também disputava melhor filme de drama. Foi a primeira indicação do país na principal categoria da premiação. Em edições anteriores, produções brasileiras haviam sido lembradas apenas na disputa de melhor filme em língua não inglesa.

Wagner Moura também se tornou o primeiro brasileiro indicado como melhor ator em filme de drama No ano passado, Ainda Estou Aqui concorreu ao Globo de Ouro de melhor filme em língua não inglesa, mas perdeu para Emilia Pérez. A vitória de Fernanda Torres, no entanto, impulsionou a campanha internacional do longa, que meses depois conquistaria o inédito Oscar de melhor filme internacional para o Brasil. Wagner Moura foi o primeiro brasileiro indicado a Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro Além dos prêmios tradicionais, O Agente Secreto também vinha acumulando honrarias e menções divertidas e inusitadas.