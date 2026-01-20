O que a aparição da lenda da 'Perna Cabeluda' em 'O Agente Secreto' diz sobre a ditadura

O Agente Secreto/Divulgação Em O Agente Secreto, lenda da Perna Cabeluda aparece nos jornais Em 10 de dezembro de 1975, está registrada em papel uma rara "certidão de nascimento" de uma lenda urbana. Naquela edição de quarta-feira do jornal Diario de Pernambuco, pela primeira vez se falava de uma "perna fantasma" (mais tarde, "cabeluda") que aterrorizava moradores do Grande Recife — uma lenda que, 50 anos mais tarde, seria imortalizada e projetada internacionalmente com O Agente Secreto, vencedor do Globo de Ouro de melhor filme de língua não inglesa.

A "Perna Cabeluda" aparece na segunda metade no filme, nas notícias de jornal e atormentando homens homossexuais que aproveitam o escuro dos arbustos do Parque 13 de Maio, no centro do Recife, para exercer sua sexualidade.

Mas, muito além de um elemento nonsense ou de realismo mágico comum em filmes do diretor Kléber Mendonça Filho, a Perna representa uma história maior e real sobre repressão, censura e violência institucional no Recife (e no Brasil) dos anos 1970, durante a ditadura militar. "Lendas como essa no Recife eram usadas para sublimar as dores da sociedade", diz Roberto Beltrão, jornalista, escritor e organizador de livros sobre as muitas assombrações famosas na capital pernambucana, entre eles Treze Noites com a Perna Cabeluda. Após a primeira aparição no jornal, a lenda ganhou popularidade nas ruas da cidade ao ser retratada em diversos textos e reportagens na imprensa, o que é mostrado em O Agente Secreto.

A presença de textos ficcionais nos jornais da época era comum, explica Beltrão, como uma forma de ocupar espaços que seriam de histórias que poderiam incomodar o regime militar. "Os censores estavam dentro dos jornais, que tinham muita dificuldade de retratar assuntos espinhosos para o regime", diz. "Então, histórias absurdas passaram a fazer parte da imprensa porque precisavam vender jornal e não havia liberdade de você estar lidando com os verdadeiros problemas da sociedade."

Portanto, histórias de violência contra determinados grupos reprimidos, como mulheres ou os homossexuais, também acabavam sendo contadas em tom de fantasia. O Agente Secreto/Divulgação Cena da Perna Cabeluda em 'O Agente Secreto' Além de uma assombração assustadora, a Perna ganhou no Recife e em outros Estados do Nordeste ares de uma polícia moral contra aqueles que desafiavam os bons costumes — e mereciam ser chutados e levar rasteira. O temor da repressão moral e física da ditadura era latente no Recife dos anos 1970, explica o advogado e cientista político Manoel Moraes, pesquisador na Universidade Católica de Pernambuco e membro da Comissão Estadual da Memória e Verdade Dom Helder Câmara.

Quando se fala em ditadura no Brasil, diz Moraes, pouco se comenta sobre a repressão longe do eixo Rio-São Paulo — isso apesar de Pernambuco ter tido proporcionalmente mais mortes cometidas oficialmente pelo regime do que os Estados do Sudeste. "Muitas vezes a gente aqui fica em segundo plano nessa discussão", lamenta. A consolidação de uma história fantástica A primeira notícia sobre a "perna fantasma" relatava que ela caminhava nas paredes de uma casa de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.