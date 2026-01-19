Wagner Moura 'agradece' a Bolsonaro por "O Agente Secreto"

Wagner Moura agradece Bolsonaro pelo fime "O Agente Secreto" / Crédito: Reprodução/Youtube/The Daily Show

Em campanha de divulgação para o filme “O Agente Secreto” nos Estados Unidos, o ator brasileiro Wagner Moura fez um comentário “agradecendo” ao ex-presidente Jair Bolsonaro pelo filme de Kleber Mendonça Filho, em que é protagonista. Em entrevista para o programa The Daily Show, apresentado por Jordan Klepper, Wagner foi recebido com samba e falou sobre as comemorações da vitória no Globo de Ouro.

O vídeo com a participação completa do brasileiro foi publicada no canal do Youtube do programa na última sexta-feira, 16. Moura até aproveitou para comentar sobre a qualidade da caipirinha nos Estados Unidos, que ele não aprova, e até optou por uma vodka com água tónica para matar a vontade da bebida enquanto não está no Brasil. Por que Wagner Moura agradeceu a Bolsonaro pelo filme “O Agente Secreto”? Wagner e Jordan compartilham o interesse pelos assuntos políticos de seus respectivos países e o apresentador se mostrou interessado na temática do filme brasileiro.