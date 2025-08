Elle Fanning será Effie em ‘Jogos Vorazes’ e agradece aos fãs

Elle Fanning afirma que apoio do público foi decisivo para sua escalação como Effie Trinket no novo filme da franquia ‘Jogos Vorazes’, previsto para novembro de 2026

A atriz Elle Fanning foi confirmada no elenco de “Amanhecer na Colheita” , novo filme da franquia "Jogos Vorazes", no papel de Effie Trinket . O anúncio repercutiu entre fãs da saga, que, segundo a própria atriz, influenciaram diretamente na decisão do estúdio Lionsgate.

A personagem foi interpretada por Elizabeth Banks nos quatro primeiros filmes da saga, lançados entre 2012 e 2015. Na nova produção, que é um prelúdio, Effie aparece em uma fase mais jovem, atuando como estilista de Haymitch Abernathy durante a 50ª edição dos Jogos Vorazes.

Fanning afirmou estar envolvida com a história há bastante tempo e que sempre se interessou por essa personagem em especial.

“Effie sempre foi minha favorita. Acho que Elizabeth trouxe muitas camadas para ela, além do que está nos livros. Eu a amo e preciso falar com Elizabeth. Trocamos mensagens. Ela me mandou flores e escreveu ‘Que as probabilidades estejam a seu favor’. Foi especial”, relatou.