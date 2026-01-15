Show do Twenty One Pilots é exibido em cinemas do Brasil; entenda

Show do duo Twenty One Pilots na Cidade do México é exibido em cinemas brasileiros em fevereiro de 2026; filme-concerto apresenta bastidores da apresentação e relatos de Tyler Joseph (vocalista) e de Josh Dun (baterista) / Crédito: Reprodução/YouTube Twenty One Pilots

Em fevereiro, cinemas brasileiros exibem o filme-concerto “More Than We Ever Imagined” (“Mais do Que Jamais Imaginamos”, em tradução livre), da banda Twenty One Pilots. A produção registra show feito na Cidade do México diante de 65 mil pessoas. O filme será exibido em 26 e 28 de fevereiro em cinemas de três shoppings de Fortaleza: Iguatemi Bosque, RioMar Fortaleza e Parangaba. Os ingressos começaram a ser vendidos nesta quinta-feira, 15, e há sessões em Imax.

Relembre | Twenty One Pilots e fãs viram um só em show arrebatador em São Paulo Segundo a sinopse, o filme combina "cenas cinematográficas de performances cheias de energia" com acesso aos bastidores do show. A apresentação ocorreu em fevereiro de 2025 e integrou a Clancy World Tour, referente ao álbum lançado em 2024. Fãs acompanham desde entrada da banda a comentários exclusivos A partir do registro audiovisual de quase duas horas, fãs acompanham o duo estadunidense desde sua chegada à Cidade do México até a entrada no palco. É possível ver a preparação e a expectativa dos músicos em torno do show que se aproxima.

Além disso, são exibidos comentários exclusivos de Tyler Joseph (vocalista) e Josh Dun (baterista), com reflexões sobre a jornada que os levou a esse momento e sobre a profunda conexão com os fãs. Relembre | Twenty One Pilots toca tema de "Stranger Things" com hit da banda em show Quanto ao espetáculo, destaque para imagens aéreas, câmeras na multidão e sintonia profunda entre os artistas e seus admiradores. O show no México foi histórico para a banda ao reunir mais de 65 mil pessoas no estádio.

Twenty One Pilots retorna aos cinemas do Brasil Esta não será a primeira vez na qual o Twenty One Pilots terá apresentação sua em cinemas do Brasil. Em 2022, foi exibido o projeto "Twenty One Pilots: Cinema Experience". Na ocasião, fãs puderam rever em versão estendida o show virtual realizado pela banda em 2021. A live foi promovida para celebrar o lançamento do álbum "Scaled and Icy".

Essa apresentação não foi feita em formato tradicional - nem das lives do período da pandemia nem dos shows presenciais. Leia também | Festival Rock Cordel celebra 19 anos com mais de 70 shows gratuitos Para essa “livestream experience” (experiência de transmissão ao vivo, em tradução literal), o duo recorreu a recursos de encenação, ambientação diferente para cada música e coreografia com dançarinos.