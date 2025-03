'Algo que nunca fiz até agora', diz Karim Aïnouz sobre 'Rosebush pruning'

O cineasta brasileiro Karim Aïnouz conclui a montagem de seu último filme, “Rosebush pruning”, uma nova produção internacional após “Motel Destino” (2024), uma comédia ácida e erótica, ambientada no Brasil.

Ele é um dos nomes estrelados convidados do 37º festival Cinelatino de Toulouse (sudoeste da França), que apresenta uma retrospectiva de sua obra esta semana.

AFP - O senhor filmou grandes produções internacionais, como “O Jogo da Rainha” (“Firebrand”, de 2023), filmes independentes como “Madame Satã” (2002) ou um documentário na Argélia sobre suas origens paternas, “Marinheiro das Montanhas” (2021). Onde se sente mais confortável?

Karim Aïnouz: Não saberia dizer, para ser honesto. Talvez em todas as partes. A diferença é a língua. Falo inglês desde os dez anos, morei nos Estados Unidos durante quinze anos, então não é um problema. Mas em um platô, como me sinto melhor, é com a minha língua materna, o português.

Mas um filme não é simplesmente um platô, é todo um processo de produção. E aí me sinto mais confortável em um sistema anglo-saxão. Adoro a organização e nesse sistema tudo está muito determinado, as pessoas são supercompetentes. E, ao mesmo tempo, esse desafio de fazer um filme sem grandes meios... Talvez diria que onde me sinto melhor é na aventura.