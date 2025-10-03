Filme experimental sobre estação de rádio aproxima Brasil e Árica

Ariadine Zampaulo / Crédito: Divulgação/Mostra de cinemas Africanos/Ricardo Ferreira

“Dá até uma certa revolta porque faria muito sentido a gente ver cinema africano. Por que a gente não vê?”, questiona Ariadine Zampaulo em conversa com O POVO sobre a relação frágil do Brasil com as vastas culturas do continente africano. Estudante de cinema na Universidade Federal Fluminense (UFF), ela viajou a Maputo, capital de Moçambique, para gravar seu trabalho final do curso e acabou redescobrindo uma cidade encantada. Passeando por histórias e personagens distintos sem a intenção de cruzá-los, frontal ou paralelamente, a trama leva o nome da estação de rádio Maputo Nakuzandza que toca pelos cantos da cidade com poesias, conversas e breves denúncias. Diante da fotografia charmosa e dos sons nativos daquele cenário também tão brasileiro, caminhamos por diálogos e trajetos tomados pela contemplação de texturas físicas e emoções discretas que compõem o imaginário daquela realidade urbana. “É proibido akordar”, anuncia o grafite na parede de uma casa vazia em que uma noiva quase flutua.

Gravado em 2017, o filme estreou na seção de novos autores da Mostra de Cinema de Tiradentes em 2022, e chegou ao circuito comercial brasileiro apenas dois anos depois, no segundo semestre de 2024. Seguindo uma carreira comercial até improvável para obras experimentais, o filme hoje segue disponível em plataformas de streaming. Confira o trailer de "Maputo Nakuzandza", filme de Ariadine Zampaulo Em entrevista ao O POVO, a diretora conta sobre como aconteceu sua proximidade com o país africano e sua relação com os cinemas negros num país que teima tanto em não se aproximar de quem tanto se parece. O POVO - Vi teu filme na Mostra de Tiradentes e desde então pensei que essa abordagem de filmes que observam a cidade nós temos muito no cinema brasileiro. Só que a gente não tem esse contato direto com outros, especialmente com o cinema africano, que a gente consome pouco, como indústria. Me fala um pouco sobre tua relação com Maputo. Ariadine Zampaulo - Eu não conhecia nada. Eu fui para lá por intercâmbio da Universidade Federal Fluminense (UFF), fazendo curso de cinema e audiovisual. Entre 2015 e 2016 foi que eu assisti um primeiro filme africano, eu nunca tinha visto antes. A gente não tinha acesso e era bem raro. Depois pesquisando mais, você vai descobrindo: ah, teve mostra de cinema africano em tal lugar... mas não é uma coisa que chega tão facilmente. Tem algumas pesquisadoras aqui no Brasil que já são referências, e eu comecei também a seguir o trabalho, como a Janaína Oliveira e a Ana Camila, de Salvador. E dá até uma certa revolta porque faria muito sentido a gente ver cinema africano. Por que a gente não vê? Por sorte eu tive uma disciplina optativa na UFF sobre cinemas africanos que tinha um pouco do cinema moçambicano, e lendo um pouco vi que o país começou a produzir os filmes depois da Independência. Isso me interessou bastante e foi um motivador para fazer minha pesquisa de conclusão de curso e para fazer esse intercâmbio lá em Maputo. Então fui conhecendo as pessoas que estavam estudando e se formando em cinema, tentando acessar filmes que eram muito difíceis de encontrar, e fiz entrevistas com produtores e realizadores de Maputo. Na própria cidade em si, pra mim, existe um encantamento muito grande, então eu já vim com essa ideia pra eles: vamos fazer um filme de experimentação, tanto para eles atores quanto para mim. Eu queria que a gente pensasse as cenas juntos.

O POVO - Esse tom experimental do filme é bem evidente e quando ele estreou na Mostra de Tiradentes fez todo sentido porque rimava com a própria lógica do festival. Àquela altura, você imaginava que o filme seria lançado no circuito comercial, anos depois, indo para salas de cinema e streaming? Ariadne - O filme todo foi uma surpresa atrás da outra e eu fui descobrindo ele com o tempo. Eu usei essa minha visão tanto de montadora como de preparadora de elenco para criar com mais liberdade o material que depois eu poderia mexer e reconstruir na pós-produção. Se eu não tinha dinheiro, então eu também não tinha pressa, acho que isso é um ponto importante. Eu montei um primeiro corte para apresentar como meu trabalho prático de conclusão do curso, e essa troca dentro da UFF foi um apoio. A gente ganhou o prêmio no Festival do Rio e eu fui pra Moçambique fazer umas exibições no Centro Cultural Brasil-Moçambique. A Descoloniza pegou o filme para distribuir antes da gente chegar no corte final e eles ajudaram muito na carreira dos festivais, sempre em diálogo com a gente.