O embranquecimento de Heathcliff em 'O Morro dos Ventos Uivantes'Com o anúncio de Jacob Elordi como Heathcliff, o embranquecimento surge como uma questão em nova adaptação de "O Morro dos Ventos Uivantes"
O trailer da nova adaptação de “O Morro dos Ventos Uivantes” estreou no início de setembro. O primeiro vislumbre não agradou aos fãs da obra por diversos fatores, sendo o principal deles o embranquecimento de Heathcliff.
Dirigido por Emerald Fennell (“Saltburn”), o filme traz Margot Robbie como Catherine Earnshaw e Jacob Elordi como Heathcliff, o casal protagonista da obra de Emily Brontë. O longa-metragem estreia nos cinemas em 2026.
O que é embranquecimento?
Não existe um registro de quando o termo embranquecimento surgiu ou por quem foi criado. O conceito se refere à substituição de personagens que são originalmente não-brancos (negros, indígenas, asiáticos amarelos ou marrons ou qualquer outra etnia que esteja fora do padrão branco) por uma pessoa branca em uma obra audiovisual.
Do original “Whitewashing”, do inglês “limpeza branca” ou “lavagem branca”, essa problemática passou a ser apontada em Hollywood a partir de filmes como “O Último Mestre do Ar” (2010), “A vigilante do Amanhã” (2017), “Novos Mutantes” (2021) entre outras muitas produções em Hollywood.
O embranquecimento de “O Morro dos Ventos Uivantes”
No caso de “O Morro dos Ventos Uivantes”, o embranquecimento não é limitado somente à escolha de Elord para Heathcliff, sendo algo recorrente em outras adaptações do livro de Brontë.
Dentro da narrativa, o personagem é descrito como um homem racializado, sem uma etnia definida. Há momentos em que a autora se refere a ele como um “it” no original, um pronome neutro, usado para designar coisas e também para indicar que estavam falando de um escravizado, que geralmente era alguém negro vindo de algum país africano.
Em outros trechos porém, Emily usa a expressão “lascar" usada para se referir a homens indianos que trabalhavam em navio ou para homens vindos de nações do norte da África, árabes ou China.
No fim, apesar da ambiguidade da escrita de Brontë que estava a par da sociedade em que habitava, Heathcliff não deixa de representar um corpo dissidente e trazer um debate sobre as opressões que afligem as populações que ele representar.
Logo, qualquer ator poderia interpretá-lo, menos alguém que fosse branco.