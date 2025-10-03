Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O embranquecimento de Heathcliff em 'O Morro dos Ventos Uivantes'

Com o anúncio de Jacob Elordi como Heathcliff, o embranquecimento surge como uma questão em nova adaptação de "O Morro dos Ventos Uivantes"
Autor Eduarda Porfírio
Tipo Opinião

O trailer da nova adaptação de “O Morro dos Ventos Uivantes” estreou no início de setembro. O primeiro vislumbre não agradou aos fãs da obra por diversos fatores, sendo o principal deles o embranquecimento de Heathcliff.

Dirigido por Emerald Fennell (“Saltburn”), o filme traz Margot Robbie como Catherine Earnshaw e Jacob Elordi como Heathcliff, o casal protagonista da obra de Emily Brontë. O longa-metragem estreia nos cinemas em 2026.

O que é embranquecimento?

Não existe um registro de quando o termo embranquecimento surgiu ou por quem foi criado. O conceito se refere à substituição de personagens que são originalmente não-brancos (negros, indígenas, asiáticos amarelos ou marrons ou qualquer outra etnia que esteja fora do padrão branco) por uma pessoa branca em uma obra audiovisual.

Scarlett Johansson embranqueceu a protagonista de
Scarlett Johansson embranqueceu a protagonista de "A vigilante do Amanhã" (2017), que é originalmente japonesa Crédito: Reprodução
Todo o elenco de
Todo o elenco de "O último mestre do ar" (2010) é de atores brancos, quando a obra original é de pessoas indígenas e asiáticas Crédito: Reprodução
Do original “Whitewashing”, do inglês “limpeza branca” ou “lavagem branca”, essa problemática passou a ser apontada em Hollywood a partir de filmes como “O Último Mestre do Ar” (2010), “A vigilante do Amanhã” (2017), “Novos Mutantes” (2021) entre outras muitas produções em Hollywood.

O embranquecimento de “O Morro dos Ventos Uivantes”

No caso de “O Morro dos Ventos Uivantes”, o embranquecimento não é limitado somente à escolha de Elord para Heathcliff, sendo algo recorrente em outras adaptações do livro de Brontë.

Dentro da narrativa, o personagem é descrito como um homem racializado, sem uma etnia definida. Há momentos em que a autora se refere a ele como um “it” no original, um pronome neutro, usado para designar coisas e também para indicar que estavam falando de um escravizado, que geralmente era alguém negro vindo de algum país africano.

Em outros trechos porém, Emily usa a expressão “lascar" usada para se referir a homens indianos que trabalhavam em navio ou para homens vindos de nações do norte da África, árabes ou China.

No fim, apesar da ambiguidade da escrita de Brontë que estava a par da sociedade em que habitava, Heathcliff não deixa de representar um corpo dissidente e trazer um debate sobre as opressões que afligem as populações que ele representar.

Logo, qualquer ator poderia interpretá-lo, menos alguém que fosse branco.

Confira o trailer da nova adaptação de "O morro dos ventos uivantes"

