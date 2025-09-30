CineBH: encerramento destaca soberania cultural latino-americana

Encerramento do CineBH / Crédito: Leo Lara/Universo

“Quemadura China”, longa-metragem uruguaio de Verónica Perrota, foi o principal vencedor do 19º CineBH - Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte. A produção foi anunciada como vencedora da mostra Território na noite de domingo, 28, em cerimônia realizada no Cine-Theatro Brasil, com justificativa de “ousar encarar de frente a fragilidade” a partir do entrelace do íntimo com o coletivo. Relacionado | CineBH: cinema comunitário causa transformação em 'Chicharras'

As associações entre identidade e comunidade, aliás, nortearam a entrega de prêmios do evento que exibiu mais de 101 filmes ao longo de seis dias de programação gratuita em Belo Horizonte. “Chicharras”, filme mexicano sobre os povoados indígenas de Oaxaca, conquistou o reconhecimento de Melhor Presença por “retratar atos de resistência”. Já “Punku”, dirigido pelo peruano Juan Carlos Dornoso Gómez, levou o Premio Abraccine. A mitologia exibida por meio da história do jovem Ivan foi destacada como representação da arquitetura do inconsciente, capaz de “tornar visível o invisível”. “Huaquero”, também do Peru, ganhou destaque do júri pelo forte caráter político ao reconstruir memórias de caçadores de terouros. Leia também | CineBH: cinema latino-americano estrutura festival gratuito Cinema de Alagoas é destaque no Brasil CineMundi A visibilidade do cinema alagoano foi a bandeira levantada pela cineasta Stella Carneiro e pelo produtor Rafael Barbosa, responsáveis por “Filhas do Mangue”, filme vencedor do prêmio principal do júri oficial da 16ª edição do Brasil CineMundi.

O drama acompanha a família das irmãs Clementina, Luma, Eurídice e Simone. Quando Simone, a mais velha, recebe uma bolsa para estudar no exterior, as familiares buscam maneiras de escapar da escassez do pai. Outro destaque foi o filme “Omágua Kambeba”, de Adanilo e Ítalo Bruce, vencedor dos prêmios Mecas e Filmes de Plástico. A obra pesquisa a trajetória secular da etnia Omágua e apresenta a história de Inha Kambeba, primeiro brasileiro a representar o Brasil em competição de arco e flecha. Ao longo da programação, o Brasil CineMundi reuniu mais de 200 profissionais de 16 países para realizar encontros de co-produção referente aos 37 projetos selecionados.

Coordenadora do CineBH reverbera conexão com o Ceará Três filmes cearenses estiveram entre os títulos disponíveis no evento. “Doce de Coco” (2010), de Allan Deberton, completou a Cine-Expressão. “Estranho Caminho” (2013), de Guto Parente, fez parte mostra Homenagem. “Morte e Vida Madalena”, também de Guto, recebeu sessão lotada como filme da mostra Vertente. A produção estreou no Festival de Brasília e percorre o circuito de festivais de cinema.