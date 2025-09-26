Novo filme de DiCaprio estreia como forte concorrente ao Oscar

"Uma Batalha Após a Outra", do diretor e roteirista Paul Thomas Anderson, entrou em cartaz nos cinemas nesta quinta-feira, 25 / Crédito: Warner Bros./Divulgação

O filme "Uma Batalha Após a Outra", com Leonardo DiCaprio e Sean Penn, estreou nos cinemas de Fortaleza nesta quinta-feira, 25. Sob a direção de Paul Thomas Anderson, o filme, que mistura comédia e ação, é baseado em "Vineland", livro publicado em 1990 por Thomas Pynchon.

Na trama, DiCaprio interpreta um ex-revolucionário atrapalhado, que precisa enfrentar um antigo inimigo, interpretado por Penn, para salvar sua filha (Chase Infiniti). A história é ambientada em uma versão fictícia e satirizada dos Estados Unidos, dominada por um governo fascista.

Bem recebido pela crítica internacional, o filme despontou como um dos possíveis favoritos ao Oscar 2026. Contudo, até poucos meses atrás, muitos analistas de Hollywood consideravam o longa o maior risco tomado pelo estúdio, a Warner Bros., em 2025.



Com orçamento estimado entre US$ 130 milhões e US$ 175 milhões, o filme precisaria arrecadar mais de US$ 300 milhões, por causa de gastos com marketing, para se pagar, segundo a revista "Variety".

Com orçamento estimado entre US$ 130 milhões e US$ 175 milhões, o filme precisaria arrecadar mais de US$ 300 milhões, por causa de gastos com marketing, para se pagar, segundo a revista "Variety".

Entretanto, após as primeiras exibições para o público e a boa aprovação da crítica, agências de monitoramento americanas projetam uma arrecadação de mais de US$ 40 milhões apenas no fim de semana de estreia ao redor do mundo.

"Uma Batalha Após a Outra": megaprodução de ação mostra novo olhar de Paul Thomas Anderson Descrito como uma megaprodução de ação, o longa conta com perseguições de carro, explosões e tiroteios.

O filme se diferencia dos demais do diretor norte-americano, conhecido por dramas e estudos de personagem, como "Trama Fantasma", "Licorice Pizza" ou "Embriagado de Amor".

"Uma Batalha Após a Outra" também é o primeiro filme de Anderson a se passar no presente desde 2002, e faz uso dessa atualidade em sua trama. A obra lida com teorias da conspiração, autoritarismo de extrema direita, surgimento de novos grupos racistas e a crise de imigração nos Estados Unidos.

