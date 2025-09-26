Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Novo filme de DiCaprio estreia como forte concorrente ao Oscar

Cotado ao Oscar, novo filme de DiCaprio estreia em Fortaleza

"Uma Batalha Após a Outra", do diretor e roteirista Paul Thomas Anderson, entrou em cartaz nos cinemas nesta quinta-feira, 25
Autor Sofia Herrero
Autor
Sofia Herrero Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O filme "Uma Batalha Após a Outra", com Leonardo DiCaprio e Sean Penn, estreou nos cinemas de Fortaleza nesta quinta-feira, 25.

Sob a direção de Paul Thomas Anderson, o filme, que mistura comédia e ação, é baseado em "Vineland", livro publicado em 1990 por Thomas Pynchon.

Na trama, DiCaprio interpreta um ex-revolucionário atrapalhado, que precisa enfrentar um antigo inimigo, interpretado por Penn, para salvar sua filha (Chase Infiniti).

A história é ambientada em uma versão fictícia e satirizada dos Estados Unidos, dominada por um governo fascista.

Leia também | Variety aponta Wagner Moura como favorito ao Globo de Ouro

Novo filme de Leonardo DiCaprio é forte concorrente ao Oscar 2026

Bem recebido pela crítica internacional, o filme despontou como um dos possíveis favoritos ao Oscar 2026. Contudo, até poucos meses atrás, muitos analistas de Hollywood consideravam o longa o maior risco tomado pelo estúdio, a Warner Bros., em 2025.

Com orçamento estimado entre US$ 130 milhões e US$ 175 milhões, o filme precisaria arrecadar mais de US$ 300 milhões, por causa de gastos com marketing, para se pagar, segundo a revista "Variety".

Entretanto, após as primeiras exibições para o público e a boa aprovação da crítica, agências de monitoramento americanas projetam uma arrecadação de mais de US$ 40 milhões apenas no fim de semana de estreia ao redor do mundo.

Leia também | O Agente Secreto: pré-estreia lota Cine Ceará e conquista plateia

"Uma Batalha Após a Outra": megaprodução de ação mostra novo olhar de Paul Thomas Anderson

Descrito como uma megaprodução de ação, o longa conta com perseguições de carro, explosões e tiroteios.

O filme se diferencia dos demais do diretor norte-americano, conhecido por dramas e estudos de personagem, como "Trama Fantasma", "Licorice Pizza" ou "Embriagado de Amor".

"Uma Batalha Após a Outra" também é o primeiro filme de Anderson a se passar no presente desde 2002, e faz uso dessa atualidade em sua trama. A obra lida com teorias da conspiração, autoritarismo de extrema direita, surgimento de novos grupos racistas e a crise de imigração nos Estados Unidos.

Anderson começou a escrever o roteiro há cerca de 20 anos, na época do nascimento de sua filha.

Com 162 minutos, ou seja, quase três horas de duração, o longa pode ser conferido nos cinemas de Fortaleza.

Leia mais

Onde assistir "Uma Batalha Após a Outra" em Fortaleza:

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

agenda cultural oscar

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar