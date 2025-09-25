A diversidade saiu de moda em Hollywood?

Ayo Edebiri, Julia Roberts e Andrew Garfield na divulgação de "After the Hunt" no Festival de Veneza / Crédito: Reprodução/Instagram @ayoedebiri

No início de setembro, uma entrevista com Ayo Edebiri, Andrew Garfield e Julia Roberts realizada durante o Festival de Veneza aqueceu os debates sobre raça nas redes sociais. A repórter italiana Federica Polidoro perguntou o que o público devia esperar com o fim da interferência de movimentos sociais em produções hollywoodianas, excluindo Ayo da conversa.

"Agora que a era do #MeToo e o Black Lives Matter acabaram, o que devemos esperar em Hollywood e o que perdemos, se é que perdemos algo, com a era do politicamente correto?", perguntou a jornalista. Os três reagiram com choque à pergunta, obviamente. E a intérprete de Sidney em “O Urso” foi a única que conseguiu responder a indagação feita: “Eu sei que isso não foi para mim e não sei se é de propósito que não seja para mim, mas fiquei curiosa. Não acho que acabaram. De maneira alguma. Acho que talvez hashtags não sejam tão usadas, mas acho que há trabalho sendo feito por ativistas, por pessoas, todos os dias, que é muito bonito. Trabalho importante que não termina, que está realmente, realmente, realmente ativo por um motivo. Porque este mundo está muito carregado”, afirmou Ayo.

Black lives fora das telas A repórter se manifestou nas redes sociais dias depois, afirmando que não foi sua intenção com a pergunta invalidar movimentos sociais ou ser racista ao excluir uma mulher negra do debate, com direito a todos aqueles argumentos ao estilo “minha avó é negra, como posso ser racista?”. "Bob Marley: One Love" foi um dos poucos filmes de 2024 com elenco marjoritariamente negro Crédito: Universal/Reprodução Independente disso, a pergunta de Federica aponta para um fator interessante. Os filmes de Hollywood têm diminuído a presença de pessoas não-brancas nos elencos, segundo relatório feito pela Universidade do Sul da Califórnia.

O estudo analisou 1.800 filmes com maior bilheteria de 2007 e 2024, analisando gênero, a raça, a etnicidade e a idade de personagens principais e coadjuvantes de cada produção. A pesquisa demonstrou que somente 25% dos 100 principais longas-metragens possuíam protagonista não-branco em 2024. Representando uma queda em relação a 2023, onde as obras tiveram 37% dos papéis principais ou co-principais de pessoas não-brancas. Leia também | Série da HBO Max aborda tráfico de AZT em meio a epidemia de Aids



Ao todo, em 2024, dos personagens falantes nos filmes 63,3% eram brancos; 13,2% negros; 13,5% asiáticos; 3,1 % latinos; menos de 1% indígenas, pessoas de países do Norte da África e Oriente Médio, além de nativos de ilhas do Pacífico. No entanto, houve um aumento no protagonismo feminino das obras com 30% da presença em produções de 2024, enquanto 70% das obras tinham personagens principais homens. Em 2007, o número de mulheres em papéis principais era de 20%. Também houve alta de mulheres não-brancas como protagonistas. Antes, apenas 1% das narrativas audiovisuais tinham protagonismo feminino não-branco. Em 2024, o número aumentou para 14%.