Revista aponta Wagner Moura como favorito ao Globo de Ouro 2026

Revista americana também apontou a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro 2025; Wagner Moura pode repetir o feito na categoria de melhor ator de drama / Crédito: Divulgação/Vitrine Filmes

Nesta quinta-feira, 26, a tradicional revista Variety publicou suas previsões para o Globo de Ouro 2026, com um cenário favorável para o cinema brasileiro. Segundo o periódico, Wagner Moura, além de figurar entre os indicados na categoria de melhor ator de drama, é favorito para levar o prêmio pelo trabalho em "O Agente Secreto", repetindo o feito de Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro de melhor atriz em filme dramático por "Ainda Estou Aqui", em janeiro de 2025.



De acordo com a publicação, Moura pode ser beneficiado pelo fato de a premiação dividir a categoria de atuação entre drama e comédia/musical. Por este motivo, algumas das atuações de destaque no ano, como Timothée Chalamet, por "Marty Supreme", estão qualificadas para a disputa de comédia/musical. Entretanto, a vitória ainda é algo distante, afinal, o brasileiro pode ter adversários como Jeremy Allen White, por "Springsteen: Salve-me do Desconhecido", Dwayne Johnson, por "Coração de Lutador, The Smashing Machine", e Daniel Day-Lewis, por "Anemone". Além da categoria de melhor ator, a revista aponta que "O Agente Secreto" possui chances de receber indicações a melhor roteiro, para Kleber Mendonça Filho, e melhor filme de língua não inglesa.