Revista aponta Wagner Moura como favorito ao Globo de Ouro 2026

Variety aponta Wagner Moura como favorito ao Globo de OuroRevista americana também apontou a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro 2025; Wagner Moura pode repetir o feito na categoria de melhor ator de drama
Nesta quinta-feira, 26, a tradicional revista Variety publicou suas previsões para o Globo de Ouro 2026, com um cenário favorável para o cinema brasileiro.
Segundo o periódico, Wagner Moura, além de figurar entre os indicados na categoria de melhor ator de drama, é favorito para levar o prêmio pelo trabalho em "O Agente Secreto", repetindo o feito de Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro de melhor atriz em filme dramático por "Ainda Estou Aqui", em janeiro de 2025.
De acordo com a publicação, Moura pode ser beneficiado pelo fato de a premiação dividir a categoria de atuação entre drama e comédia/musical.
Por este motivo, algumas das atuações de destaque no ano, como Timothée Chalamet, por "Marty Supreme", estão qualificadas para a disputa de comédia/musical.
Entretanto, a vitória ainda é algo distante, afinal, o brasileiro pode ter adversários como Jeremy Allen White, por "Springsteen: Salve-me do Desconhecido", Dwayne Johnson, por "Coração de Lutador, The Smashing Machine", e Daniel Day-Lewis, por "Anemone".
Além da categoria de melhor ator, a revista aponta que "O Agente Secreto" possui chances de receber indicações a melhor roteiro, para Kleber Mendonça Filho, e melhor filme de língua não inglesa.
Contudo, a publicação não coloca o filme como favorito em nenhuma das duas categorias.
Os indicados ao Globo de Ouro serão anunciados no dia 8 de dezembro e a 83ª edição da cerimônia acontece em 11 de janeiro.
Revista americana Variety previu a vitória de Fernanda Torres em 2025
Considerado um dos mais tradicionais veículos sobre o mercado cinematográfico americano, em 2025, a Variety antecipou a possível indicação de Fernanda Torres na categoria de atriz em filme dramático por "Ainda Estou Aqui".
Posteriormente, às vésperas da premiação, a revista também divulgou uma análise que mostrava as altas chances da vitória de Fernanda em comparação às demais concorrentes.
Após a cerimônia, a Variety publicou que a vitória de Torres no Globo de Ouro "consolida o lugar dela na disputa por outros prêmios", o que de fato aconteceu com a nomeação inédita da brasileira para a categoria de melhor atriz no Oscar 2025.