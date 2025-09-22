Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CineBH: cinema latino-americano estrutura festival gratuito

Noite de abertura acontece nesta terça-feira, 23, com pré-estreia de "O Agente Secreto"; filmes cearenses compõem mostras
Autor Lara Montezuma
A produção do cinema latino-americano é destaque na 19ª edição da CineBH - Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte. O evento gratuito exibe 101 filmes entre terça-feira, 23, e domingo, 28.

Sob a temática "Horizontes Latinos: Nós Somos o Nosso Futuro?", as obras apontam questões sociais, políticas e culturais de países como Colômbia, Peru e Uruguai, além do Brasil.

Leia Também | "Colômbia tem muitos desafios sobre gênero e comunidades indígenas"

Elas são divididas em mostras como Território, Conexões, Diálogos Históricos e A Cidade em Movimento. As sessões são apresentadas em espaços como Cine Theatro Brasil, Cine Belas Artes, Cine Santa Tereza e Fundação Clóvis Salgado.

Abertura terá exibição de "O Agente Secreto"

A noite de abertura, realizada no Cine Theatro Brasil a partir das 20 horas, terá a pré-estreia de "O Agente Secreto". Protagonizado por Wagner Moura, o filme será o representante do Brasil no Oscar em 2026.

Leia Também | 'O Agente Secreto': em meio à intriga, filme larga em direção ao Oscar

O homenageado da noite será o ator Carlos Francisco, presente em filmes como "Bacurau" (2019), "Marte Um" (2021) e "Estranho Caminho" (2023).

Produções cearenses marcam presença no CineBH

Três filmes cearenses estão presentes na programação do evento. "Morte e Vida, de Madalena", parte da mostra Vertentes, acompanha Madalena, produtora de cinema que tem que lidar com a morte recente do pai, a gravidez e a produção de uma ficção científica. 

Já "Estranho Caminho" (2023), também de Guto Parente, integra a mostra Homenagem, enquanto "Doce de Coco" (2010), de Allan Deberton, completa a Cine-Expressão.

Títulos da mostra A Cidade em Movimento estarão disponíveis em programação on-line, disponibilizados gratuitamente no site oficial.

Faixa de filmes também compõe seleção na plataforma IC Play, em parceria com o Itaú Cultural, entre 29 de setembro e 13 de outubro.

19º CineBH - Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte

  • Quando: terça-feira, 23, a domingo, 28
  • Mais informações: site oficial

