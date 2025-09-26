CineBH: 'Punku' ignora estereótipos e aproxima o Brasil da mitologia peruana

"Punku", filme de Juan Daniel Fernández Molero, é apresentado no 19º CineBH / Crédito: IMDB/divulgação

A convergência entre fantasia e realidade constrói a narrativa de "Punku", longa-metragem de ficção cujo título significa "portal" em Quechua, idioma indígena da América do Sul. Nesta abertura imagética e conceitual, o diretor Juan Daniel Fernández Molero propõe panoramas experimentais sobre os seres mitológicos da Amazônia peruana.

A jovem Matsigenka (Maritza Kategari) encontra Ivan, garoto desaparecido há dois anos, já machucado e desacordado. Ele é levado à cidade de Quillabamba, localizada na região de Cusco, no Peru, para receber cuidados médicos. Leia Também | CineBH: cinema latino-americano estrutura festival gratuito No hospital, passa por cirurgia de um olho infeccionado. É a partir deste ponto que o horror e o suspense dão tom para desenvolver a história, rodeada por lendas, traumas e rituais. "Eu gosto dos retratos que abrem significados, não que os fecham", explicou o diretor durante seminário realizado na quinta-feira, 25, na 19ª edição da mostra CineBH, em Belo Horizonte. O filme foi exibido pela primeira vez no Brasil na mesma data.

Identidade no cinema peruano Juan expande visão ao fugir dos conceitos acadêmicos e midiáticos, por vezes influenciados por concepções ocidentais, e utilizar a experiência como base. Os mistérios dos sonhos, assim como as paralisias que acometem o sono, são pontos de partida para apresentar criaturas como El Tunche - espírito da floresta que adota imagem simpática para atrair pessoas e devorá-las. O misticismo do diretor é guiado pela intuição e tradição oral, aquela que, como pontua, não tem registro físico nem delimitação. "Ao falar de identidade, de pertencimento, tem que ter autocrítica para romper com certos esteriótipos autoimpostos", desenvolveu Juan. O resultado leva para tela o que ele chama de fantasmas culturais, "essas coisas que não estamos vendo, não estamos falando, mas que está aí presente, inclusive na linguagem. Está em tudo que é, que será e o que foi".