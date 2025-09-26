O Agente Secreto: pré-estreia lota Cine Ceará e conquista plateia

Pré-estreia de "O Agente Secreto" / Crédito: Ribamar Neto/Divulgação

Em um Cineteatro São Luiz lotado, beirando a expectativa e ansiedade, foi exibido “O Agente Secreto” na última quarta-feira, 24. O candidato a representar o Brasil no Oscar contou com um recado fofo do diretor Kleber Mendonça Filho, que não pode estar presente, mas se revelou feliz em poder exibir o longa-metragem no “irmão caçula” do Cinema São Luiz de Pernambuco (que é seis anos mais velho que o nosso São Luiz).

Pré estreia de "O Agente Secreto" Crédito: Ribamar Neto/Divulgação Não imaginava que meu primeiro contato com a filmografia de Kleber seria com uma de suas produções mais "hypadas", não havia visto nada do cineasta antes por puro descuido. Na trama, Wagner Moura é um professor que retorna a Recife como fugitivo durante a ditadura civil-militar, em 1977. Encontrando refúgio em um prédio com vizinhos peculiares, ele tenta sair do País para um lugar seguro com seu filho. Entre absurdos e metáforas, “O Agente Secreto” tece críticas ao regime Diferente das narrativas convencionais que abordam o regime, “O Agente Secreto” se ambienta para a audiência com certa calma, apesar da atmosfera de suspense que pairar no ar de modo quase sutil.

O professor chega a Recife ainda durante o Carnaval, sob o nome de Marcelo, para se instalar no edifício Ofir, administrado por dona Sebastiana (Tânia Maria). O roteiro é ousado em não ter pressa de revelar a verdadeira razão de Armando, verdadeira identidade do personagem de Wagner Moura, e seus vizinhos terem ido parar ali. No entanto, a pergunta que realmente fica é se a gatinha que surge na sala do novo apartamento do docente realmente possui dois rostos ou se aquilo é fruto da imaginação de algum personagem.

Pré estreia de "O Agente Secreto" Crédito: Ribamar Neto/Divulgação A bichana é apenas um dos absurdos que Kleber traz na obra. A lenda da Perna Cabeluda também surge, como uma ameaça responsável por chutar transeuntes que ficam até tarde na rua. Os elementos não só acrescentam uma dose de diversão à história, mas também quebram um pouco a dureza da realidade dos dias de regime.

Enquanto isso, uma perna aparece na boca de um tubarão, servindo uma das primeiras cenas de "gore" (violência explícita) do longa, além de apresentar uma metáfora. Afinal, estão todos ali cercados por tubarões: quer sejam os policiais comandados pelo terrível delegado Euclides (Robério Diógenes) ou as ameaças que os fizeram se refugiar ali. “O Agente Secreto” mostra o encontro de dissidências Outro ponto interessante sobre a trama de Kleber, que também assina o roteiro, é a forma como ele consegue promover o encontro de corpos dissidentes organicamente, sem esvaziar as pautas e ilustrando como cada luta se conecta.