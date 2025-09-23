Cine Ceará: ingressos para 'O Agente Secreto' acabam em minutos

"O Agente Secreto" será exibido em Fortaleza durante a programação do 35º Cine Ceará nesta quarta-feira, 24 / Crédito: VITRINE FILMES/DIVULGAÇÃO

A sessão de “O Agente Secreto”, novo filme do pernambucano Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura, esgotou seus ingressos em poucos minutos nesta terça-feira, 23. A exibição acontece nesta quarta-feira, 24, às 19 horas, no Cineteatro São Luiz, dentro da programação do 35º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema.

Leia Também| 35º Cine Ceará: confira programação de exibições do festival O Vida & Arte acompanhou a abertura da retirada online e, ao acessar a plataforma Sympla, não conseguiu mais garantir bilhetes — assim como diversos outros espectadores relataram nas redes sociais. Procurada, a assessoria do Cine Ceará confirmou que os ingressos “esgotaram em poucos minutos” e informou ainda não haver definição sobre uma sessão extra: “Não temos nenhuma posição sobre isso ainda", respondeu a assessoria ao ser acionada pela reportagem do O POVO, completando que em caso de nova informação, a reportagem seria avisada.

O Agente Secreto: elenco do filme em Fortaleza Parte do elenco do filme estará presente no São Luiz, incluindo Alice Carvalho, Hermila Guedes, Laura Lufesi e os cearenses Geane Albuquerque e Robério Diógenes. "O Agente Secreto" será exibido em mais de 90 países Crédito: VICTOR JUCA/DIVULGAÇÃO Na quinta-feira, 25, às 10 horas, eles participam de um debate aberto ao público, no Hotel Sonata de Iracema.

Antes da exibição de “O Agente Secreto”, o público que conseguiu retirar ingressos confere três curtas da Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem: “O amor não cabe na sala” (BA), de Marcelo Matos de Oliveira e Wallace Nogueira; “Canto” (GO), de Danilo Daher; e “Thayara” (PR), de Mila Leão. O Agente Secreto: filme representa o Brasil no Oscar O longa-metragem "O Agente Secreto" acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna ao Recife em busca de tranquilidade, mas acaba confrontado por lembranças e conflitos de um passado ainda presente.

