Cine Ceará: ingressos para 'O Agente Secreto' acabam em minutos

Em minutos, sessão de 'O Agente Secreto' esgota ingressos no Cine CearáIngressos para sessão do filme de Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura esgotaram rápido; assessoria do evento diz que ainda não há definição sobre sessão extra
A sessão de “O Agente Secreto”, novo filme do pernambucano Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura, esgotou seus ingressos em poucos minutos nesta terça-feira, 23.
A exibição acontece nesta quarta-feira, 24, às 19 horas, no Cineteatro São Luiz, dentro da programação do 35º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema.
O Vida & Arte acompanhou a abertura da retirada online e, ao acessar a plataforma Sympla, não conseguiu mais garantir bilhetes — assim como diversos outros espectadores relataram nas redes sociais.
Procurada, a assessoria do Cine Ceará confirmou que os ingressos “esgotaram em poucos minutos” e informou ainda não haver definição sobre uma sessão extra:
“Não temos nenhuma posição sobre isso ainda", respondeu a assessoria ao ser acionada pela reportagem do O POVO, completando que em caso de nova informação, a reportagem seria avisada.
O Agente Secreto: elenco do filme em Fortaleza
Parte do elenco do filme estará presente no São Luiz, incluindo Alice Carvalho, Hermila Guedes, Laura Lufesi e os cearenses Geane Albuquerque e Robério Diógenes.
Na quinta-feira, 25, às 10 horas, eles participam de um debate aberto ao público, no Hotel Sonata de Iracema.
Antes da exibição de “O Agente Secreto”, o público que conseguiu retirar ingressos confere três curtas da Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem: “O amor não cabe na sala” (BA), de Marcelo Matos de Oliveira e Wallace Nogueira; “Canto” (GO), de Danilo Daher; e “Thayara” (PR), de Mila Leão.
O Agente Secreto: filme representa o Brasil no Oscar
O longa-metragem "O Agente Secreto" acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna ao Recife em busca de tranquilidade, mas acaba confrontado por lembranças e conflitos de um passado ainda presente.
O filme foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais para concorrer a uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2026.
O longa chega aos cinemas brasileiros em 6 de novembro de 2025, distribuído pela Vitrine Filmes. Até o momento, não há confirmação de lançamento imediato em plataformas de streaming.
Com estreia prevista para poucas semanas antes da temporada de premiações, a expectativa é que o filme ganhe força junto ao público e à crítica nacional, além de ampliar a campanha internacional.
35° Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema
- Quando: até sexta-feira, 26
- Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro) e no Cinema do Dragão (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema
- Mais Informações: www.cineceara.com e no Instagram: @cineceara