O Agente Secreto: descubra quais prêmios o filme já ganhou

O Agente Secreto: veja lista completa de prêmios que o filme já ganhouO Agente Secreto ganha destaque em premiações internacionais e irá representar o Brasil no Oscar 2026. Veja quais prêmios o filme já venceu
O Agente Secreto, filme brasileiro de Kleber Mendonça Filho que representará o País no Oscar 2026, já coleciona conquistas importantes desde sua exibição no Festival de Cannes em 2025.
Até agora, o filme garantiu ao menos quatro prêmios no evento francês: Melhor Direção, Melhor Ator, prêmio da crítica internacional (Fipresci) e o “Art et Essai”, dos exibidores independentes da França.
No Festival de Cannes, Kleber Mendonça Filho foi reconhecido com o troféu de Melhor Direção pelo longa. Wagner Moura levou o prêmio de Melhor Ator por sua performance no filme como Marcelo, protagonista que retorna ao Recife em uma trama carregada de suspense político.
O filme tem data de estreia no Brasil para 6 de novembro de 2025.
Também foram concedidos dois prêmios independentes: o "Art et Essai", que refere-se ao "Prix des Cinémas Art et Essai", um prêmio atribuído pela AFCAE (Associação Francesa de Cinemas de Arte e Ensaio), e o Fipresci, que reúne críticos de cinema de dezenas de países.
Esse último, tendo elevado o filme por “sua generosidade romanística e épica, um filme que permite digressão, diversão, humor e caráter para evocar um tempo e lugar e uma história rica, estranha e profundamente preocupante de corrupção e opressão”, publicado em comunicado nas redes sociais.
Além desses prêmios em Cannes, “O Agente Secreto” teve sua estreia mundial ovacionada: na sessão de abertura, o público presente ficou de pé por 13 minutos. Isso demonstra não só o apreço crítico, mas também o impacto emocional da obra logo na sua primeira exibição internacional.
O Agente Secreto: trama e aspectos relevantes
O longa é ambientado em 1977, durante a ditadura militar brasileira. A trama se ancora na figura de Marcelo, um especialista em tecnologia que tenta refazer sua vida após um passado marcado por perseguição.
Ele se muda de São Paulo para Recife, buscando recomeço, mas acaba confrontado com segredos, vigilância e tensões políticas.
A produção é uma coprodução entre Brasil, França, Holanda e Alemanha. O elenco reúne Wagner Moura como protagonista, com Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Alice Carvalho, Hermila Guedes, Carlos Francisco, Thomás Aquino e também Udo Kier, entre outros.
O Agente Secreto: por que os prêmios importam?
Ganhar Melhor Direção e Melhor Ator em Cannes garante visibilidade internacional, abre caminhos para exibições em outros mercados, para distribuição além das fronteiras nacionais e impulsiona a campanha para prêmios como o Oscar.
O reconhecimento pela crítica (como Fipresci) geralmente ajuda a construir reputação entre críticos, distribuidores e festivais.
Esses prêmios também sinalizam que o cinema brasileiro continua produzindo obras que dialogam com temas históricos sensíveis, fazem uso de estética apurada, narrativa complexa e elenco experiente.
Para Kleber Mendonça Filho, diretor já reconhecido por obras como “Bacurau”, isso reforça uma trajetória de presença internacional.
Prêmios do filme O Agente Secreto
Festival de Cannes em 2025:
- Melhor Direção: Kleber Mendonça Filho
- Melhor Ator: Wagner Moura
- Fipresci, prêmio da Federação Internacional de Críticos de Cinema
- Art et Essai, prêmio atribuído pela AFCAE (Associação Francesa de Cinemas de Arte e Ensaio)