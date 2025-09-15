O Agente Secreto: descubra quais prêmios o filme já ganhou

O cineasta brasileiro Kleber Mendonça Filho recebe prêmio de melhor diretor no 78º Festival de Cannes por seu trabalho no longa-metragem O Agente Secreto / Crédito: VALERY HACHE / AFP

O Agente Secreto, filme brasileiro de Kleber Mendonça Filho que representará o País no Oscar 2026, já coleciona conquistas importantes desde sua exibição no Festival de Cannes em 2025. Até agora, o filme garantiu ao menos quatro prêmios no evento francês: Melhor Direção, Melhor Ator, prêmio da crítica internacional (Fipresci) e o “Art et Essai”, dos exibidores independentes da França.

Esse último, tendo elevado o filme por “sua generosidade romanística e épica, um filme que permite digressão, diversão, humor e caráter para evocar um tempo e lugar e uma história rica, estranha e profundamente preocupante de corrupção e opressão”, publicado em comunicado nas redes sociais. Além desses prêmios em Cannes, “O Agente Secreto” teve sua estreia mundial ovacionada: na sessão de abertura, o público presente ficou de pé por 13 minutos. Isso demonstra não só o apreço crítico, mas também o impacto emocional da obra logo na sua primeira exibição internacional. O Agente Secreto: trama e aspectos relevantes O longa é ambientado em 1977, durante a ditadura militar brasileira. A trama se ancora na figura de Marcelo, um especialista em tecnologia que tenta refazer sua vida após um passado marcado por perseguição.

Ele se muda de São Paulo para Recife, buscando recomeço, mas acaba confrontado com segredos, vigilância e tensões políticas. A produção é uma coprodução entre Brasil, França, Holanda e Alemanha. O elenco reúne Wagner Moura como protagonista, com Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Alice Carvalho, Hermila Guedes, Carlos Francisco, Thomás Aquino e também Udo Kier, entre outros. O Agente Secreto: por que os prêmios importam? Ganhar Melhor Direção e Melhor Ator em Cannes garante visibilidade internacional, abre caminhos para exibições em outros mercados, para distribuição além das fronteiras nacionais e impulsiona a campanha para prêmios como o Oscar.