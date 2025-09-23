Kleber Mendonça Filho: onde assistir aos seus filmes - Oscar

Oscar 2026: onde assistir aos filmes do diretor Kleber Mendonça FilhoDiretor pernambucano representa a melhor chance do Brasil em ser indicado ao Oscar 2026. Saiba onde assistir aos seus filmes
Após uma disputa acirrada com “Manas”, o filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi o escolhido para representar o Brasil no Oscar 2026.
O longa, que estreia em Fortaleza nesta quarta-feira, 24, na 35ª edição do Cine Ceará, representa a melhor chance do País de conseguir uma indicação na categoria de Melhor Filme Internacional após a vitória de “Ainda Estou Aqui”.
Além disso, é a terceira vez que Kleber Mendonça Filho emplaca uma obra sua para representar o Brasil internacionalmente. Após ser preterido duas vezes, em 2016 e 2019, o diretor teve seu documentário “Retratos Fantasmas” escolhido em 2021, sendo esta a primeira vez que o Brasil selecionou um documentário para concorrer ao Oscar.
Conheça outros filmes de Kleber Mendonça Filho e saiba onde assistir
O Som ao Redor
Lançado em 2013, “O Som ao Redor” conta a história da vida em uma rua de classe média na zona sul do Recife que toma um rumo inesperado após a chegada de uma empresa de segurança particular.
A presença do grupo traz tranquilidade para alguns, mas provoca muita tensão para outros. Enquanto isso, Bia, interpretada por Maeve Jinkings, casada e mãe de duas crianças, precisa achar uma maneira de lidar com os latidos constantes do cão de seu vizinho.
O longa foi o primeiro longa-metragem de Kleber Mendonça Filho, que aproveitou parte da trama de seu curta “Eletrodoméstica”. Após seu lançamento, foi escolhido para representar o Brasil no Oscar de 2014, mas não conseguiu nenhuma indicação.
O longa está disponível na Netflix, na GloboPlay no plano Telecine, no Prime Video para alugar e na Apple TV+.
Aquarius
Uma das maiores polêmicas na escolha do representante brasileiro para o Oscar, Aquarius se destaca na filmografia de Kleber Mendonça Filho por ser a escolha mais forte do ano de seu lançamento, 2016, e ainda assim ter sido preterido pelo longa “Pequeno Segredo”, que não chegou a ser indicado.
A obra é sobre Clara, interpretada por Sônia Braga, uma jornalista aposentada de 65 anos, viúva e mãe de três filhos adultos. Ela mora em um apartamento na orla da praia em Recife, onde viveu boa parte de sua vida.
Uma construtora adquiriu todos os outros apartamentos do prédio e está decidida a comprar o dela. Ao se recusar a vendê-lo, Clara sofre todo tipo de assédio e ameaça para que mude de ideia.
Trazendo o retorno de Sônia Braga para o cinema nacional, Aquarius parecia o candidato perfeito do Brasil até a equipe do filme, junto com Kleber Mendonça Filho, protestar contra o impeachment da presidente Dilma.
A ausência do longa como escolhido gerou uma ampla reação de outros cineastas brasileiros como Anna Muylaert que desabafou: "Escolher outro filme para representar o Brasil agora —um filme que ninguém viu— não é apenas uma derrota para 'Aquarius', é antes de tudo uma mudança de rumo nos paradigmas de qualidade que viemos construindo todos nós juntos há anos".
O diretor, porém, foi sutil ao enfrentar o chamado “boicote político” que levou a exclusão do longa e apenas destacou que, para além das decisões institucionais, Aquarius conseguiu amplo reconhecimento internacional do público e da crítica.
O longa está disponível na Netflix, na GloboPlay no plano Telecine, no Prime Video para alugar e na Apple TV+.
Bacurau
Conquistando o Prêmio do Júri no Festival de Cannes, Bacurau estreou em 2019 trazendo a esperança de conseguir chegar ao Oscar. No entanto, mais uma vez Kleber Mendonça Filho foi preterido por Karim Ainouz que lançou no mesmo ano A Vida Invisível com uma participação especial de Fernanda Montenegro.
A votação ficou entre os dois longas, mas Bacurau acabou perdendo por um voto. A Vida Invisível foi escolhido para representar o Brasil, mas não chegou a ser indicado.
O filme é sobre os moradores de Bacurau, um pequeno povoado do sertão brasileiro, que descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. Aos poucos, eles percebem algo estranho na região: enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam à cidade.
Quando carros são baleados e cadáveres começam a aparecer, Teresa, Domingas, Acácio, Plínio, Lunga e outros habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados. Agora, o grupo precisa identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa.
O longa está disponível na Globoplay no plano padrão com anúncios.
Retratos Fantasmas
Escolhido para representar o Brasil no Oscar de 2021, Retratos Fantasmas quebrou as expectativas ao ser o primeiro documentário escolhido para o posto. O longa é um “projeto de paixão” de Kleber Mendonça Filho ao contar a história dos cinemas de ruas de Recife entrelaçado com sua própria biografia.
O longa está disponível na Netflix.