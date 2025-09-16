O Agente Secreto: 6 curiosidades imperdíveis sobre o filme

Descubra seis curiosidades do filme O Agente SecretoO longa foi selecionado para representar o Brasil na corrida pelo Oscar 2026 nesta segunda-feira, 15; saiba mais sobre e quais serão os próximos passos
O filme 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho, foi selecionado como representante do Brasil na disputa pelo Oscar 2026, anunciado nesta segunda-feira, 15. Disputará pela vaga na categoria de Melhor Filme Internacional.
Antes da divulgação dos indicados, a equipe do longa precisará realizar uma campanha para ter reconhecimento nos Estados Unidos, onde estão os principais votantes da premiação.
A seleção não garante a indicação no Oscar.
O filme foi selecionado pela Academia Brasileira de Cinema, com uma comissão especializada e formada por 20 pessoas, sendo o selecionado entre seis pré-escolhidos numa chamada “shortlist”, lista curta em inglês; confira quais eram os outros:
- 'Baby', de Marcelo Caetano;
- 'Kasa Branca', de Luciano Vidigal;
- 'Manas', de Marianna Brennand;
- 'O Último Azul', de Gabriel Mascaro;
- 'Oeste Outra Vez', de Erico Rassi
Os finalistas de cada categoria da premiação serão revelados pela Academia de Artes e Ciências de Hollywood no dia 16 de dezembro. O Oscar 2026 será no dia 15 de março do próximo ano.
Na edição deste ano, concorreu 'Ainda Estou Aqui', dirigido por Walter Salles. O longa concorreu nas categorias de Melhor Filme, Melhor Atriz, pela performance de Fernanda Torres, e Melhor Filme Internacional, pelo qual levou a estatueta.
'O Agente Secreto': 6 curiosidades sobre o filme
O representante do Brasil no Oscar 2026 será exibido em, pelo menos, 20 festivais pelo mundo. Um deles foi o Cannes 2025, onde foi exibido pela primeira vez.
A data de lançamento do longa nos cinemas brasileiros é no dia 6 de novembro. Antes disso, será exibido em sessões antecipadas em salas do país.
No Ceará, será exibido durante o 35° Cine Ceará, entre os dias 20 e 26 de setembro; saiba curiosidades sobre 'O Agente Secreto':
- Kleber Mendonça Filho, o pernambucano diretor do filme, também é conhecido pela sua direção em 'Bacurau';
- É o retorno de Wagner Moura aos cinemas brasileiros como ator após 11 anos de 'Praia do Futuro' e cinco anos da direção em 'Marighella';
- O elenco conta com dois atores cearenses: Geane Albuquerque, no papel de Elizângela, e Robério Diógenes, no papel de um delegado;
- A obra se passa no período da ditadura militar, mas não é baseada numa história real: um professor universitário, Marcelo, interpretado por Wagner Moura, vai de São Paulo à Recife para reencontrar o filho. Retrata os perigos enfrentados devido o contexto social retratado no longa;
- Recebeu o prêmio de Melhor Ator, pela performance de Moura, e Melhor Direção, para Kleber Mendonça Filho, no Festival de Cannes 2025;
- Não é uma produção 100% brasileira: é uma coprodução entre Brasil, França e Alemanha. Foi filmado em Recife e São Paulo e pós-produzido entre Paris e Berlim.
'O Agente Secreto' foi selecionado para representar o Brasil no próximo Oscar a partir de uma votação entre 20 votantes de uma comissão da Academia Brasileira de Cinema. Esse processo é feito por cada país que deseja submeter um representante na premiação.
A votação de indicados pela Academia de Artes e Ciências de Hollywood, do Oscar, acontece de forma semelhante ao que é feito em cada país: pelo voto de cada integrante e em duas rodadas.
Na primeira, os membros da Academia são convidados a assistir os filmes pré-selecionados, mas não são obrigados a ver todos. Por isso, uma campanha para que o filme seja visto pelos críticos e o público em geral é essencial.
15 filmes são escolhidos e colocados numa lista pelos votantes, que os escolhem pela sua campanha de divulgação e gosto pessoal. Os mais votados, da mesma quantidade, são encaminhados para a segunda rodada, que decide quem serão os finalistas.
Assim, os cinco mais votados são escolhidos para concorrer ao Oscar.