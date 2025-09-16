O Agente Secreto: 6 curiosidades imperdíveis sobre o filme

O Agente Secreto, de Kleber de Mendonça Filho / Crédito: Divulgação/VitrineFilmes

O filme 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho, foi selecionado como representante do Brasil na disputa pelo Oscar 2026, anunciado nesta segunda-feira, 15. Disputará pela vaga na categoria de Melhor Filme Internacional. Antes da divulgação dos indicados, a equipe do longa precisará realizar uma campanha para ter reconhecimento nos Estados Unidos, onde estão os principais votantes da premiação.

A seleção não garante a indicação no Oscar. O filme foi selecionado pela Academia Brasileira de Cinema, com uma comissão especializada e formada por 20 pessoas, sendo o selecionado entre seis pré-escolhidos numa chamada “shortlist”, lista curta em inglês; confira quais eram os outros: 'Baby', de Marcelo Caetano;

'Kasa Branca', de Luciano Vidigal;

'Manas', de Marianna Brennand;

'O Último Azul', de Gabriel Mascaro;

'Oeste Outra Vez', de Erico Rassi Os finalistas de cada categoria da premiação serão revelados pela Academia de Artes e Ciências de Hollywood no dia 16 de dezembro. O Oscar 2026 será no dia 15 de março do próximo ano. Na edição deste ano, concorreu 'Ainda Estou Aqui', dirigido por Walter Salles. O longa concorreu nas categorias de Melhor Filme, Melhor Atriz, pela performance de Fernanda Torres, e Melhor Filme Internacional, pelo qual levou a estatueta.



Leia mais Confira os filmes premiados no Oscar 2025 Sobre o assunto Confira os filmes premiados no Oscar 2025 'O Agente Secreto': 6 curiosidades sobre o filme O representante do Brasil no Oscar 2026 será exibido em, pelo menos, 20 festivais pelo mundo. Um deles foi o Cannes 2025, onde foi exibido pela primeira vez. A data de lançamento do longa nos cinemas brasileiros é no dia 6 de novembro. Antes disso, será exibido em sessões antecipadas em salas do país.

A votação de indicados pela Academia de Artes e Ciências de Hollywood, do Oscar, acontece de forma semelhante ao que é feito em cada país: pelo voto de cada integrante e em duas rodadas. Na primeira, os membros da Academia são convidados a assistir os filmes pré-selecionados, mas não são obrigados a ver todos. Por isso, uma campanha para que o filme seja visto pelos críticos e o público em geral é essencial.