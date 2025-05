Leonardo DiCaprio aparece pela 1º vez em público com nova namorada

O ator Leonardo DiCaprio fez a primeira aparição pública com a modelo Vittoria Ceretti , sua atual namorada. O momento ocorreu na noite de quinta-feira, 22, no jantar de gala da amfAR em Cannes .

Esse foi o primeiro evento oficial em que o casal, que está em relacionamento desde o final de 2023, compareceu juntos. Na ocasião, DiCaprio e Ceretti evitaram posar no tapete vermelho, mas foram avistados cumprimentando outros famosos durante a festa.

Com 50 anos de idade completados em novembro do ano passado, DiCaprio é 24 anos mais velho que a modelo italiana. Vittoria Ceretti irá completar 27 anos no mês de junho.