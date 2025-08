Filmes e séries novas: confira lançamentos de ação em agosto de 2025

Filmes e séries de ação se destacam nos streamings e no cinema com adaptações, sequências e histórias originais. Confira lançamentos de agosto de 2025

Confira abaixo os destaques de ação disponíveis nas plataformas de streaming nos próximos dias e, mais abaixo, algumas estreias no cinema .

Agosto de 2025 tem estreias empolgantes para quem é fã de ação. Entre lançamentos inéditos e continuações aguardadas, os serviços de streaming e as salas de cinema apostam em narrativas urbanas, dramas policiais e até mesmo aventuras que flertam com a ficção científica.

A segunda temporada de Pacificador mostrará Christopher Smith (John Cena), o anti-herói titular conhecido por seu desejo de paz a qualquer custo, descobrindo um mundo alternativo onde seus desejos se realizam. Essa descoberta, no entanto, o forçará a confrontar seu passado traumático e a tomar as rédeas de seu futuro.

Baseada no jogo de videogame de mesmo nome, a segunda temporada Twisted Metal acompanha John Doe (Anthony Mackie), um forasteiro sem memórias que recebe a chance de uma vida melhor se conseguir entregar um pacote misterioso em um mundo pós-apocalíptico.

John Cena retorna como personagem título de Pacificador, unindo-se oficialmente ao novo universo compartilhado da DC Crédito: Divulgação/HBO Max

A temporada também incluirá o personagem no novo Universo DC, formado pelo novo filme do Superman e pela série Comando das Criaturas.

Quando : 21 de agosto

: 21 de agosto Onde assistir: HBO Max

Alien: Earth

A série "Alien: Earth" narra o primeiro contato da humanidade com os xenomorfos, situando-se três anos antes dos eventos do filme "Alien" de 1979. A trama começa com a queda de uma nave espacial, levando uma jovem e um grupo de soldados a descobrirem uma ameaça alienígena letal.