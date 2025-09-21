Filme do cearense Guto Parente conquista Festival de Brasília

Filme do cearense Guto Parente conquista prêmio no 58º Festival de Brasília'Morte e Vida Madalena', filme do diretor cearense Guto Parente, ganha Prêmio Especial de Melhor Longa-metragem no 58° Festival de Brasília do Cinema Brasileiro
O filme “Morte e Vida Madalena” recebeu o Prêmio Especial de Melhor Longa-metragem, dado pelo Júri da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, durante o 58° Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.
Realizada na noite de sábado, 20, no Cine Brasília, localizado na capital federal, a premiação de cinema promoveu a exibição de 80 filmes, reunindo um público de mais de 39 mil pessoas para acompanhar as produções cinematográficas de diversos estados do País.
Dirigido pelo cineasta cearense Guto Parente, “Morte e Vida Madalena” narra a história de Madá (Noá Bonoba), uma produtora de cinema grávida que tem que lidar com a morte repentina do pai e a produção de um filme de ficção científica com orçamento limitado.
“A comédia cearense é conhecida por apostar no humor debochado, em trejeitos físicos e no sotaque nordestino. Fazem o que chamamos de ‘mungango’. Já no nosso filme, apostamos na autoironia, no absurdo dos diálogos. A Madá é séria. Ela não quer ser engraçada”, declarou o diretor na exibição do filme durante o 58° Festival de Brasília, no último dia 14.
Premiado “Morte e Vida Madalena” é exibido no Cine Ceará
“Morte e Vida Madalena” teve sua estreia no circuito de cinemas durante o 36º Festival Internacional de Cinema de Marselha (FIDMarseille), em julho, sendo condecorado com o Prêmio Ciné+.
Em Fortaleza, “Morte e Vida Madalena” será exibido nesta sexta-feira, 26, no Cineateatro São Luiz, durante o encerramento do 35º Cine Ceará.
O longa-metragem produzido pela Tardo Filmes e distribuído pela Embaúba Filmes traz no elenco Noá Bonoba, Nataly Rocha, Tavinho Teixeira, Marcus Curvelo, David Santos, Honório Félix, Jennifer Joingley, Linga Acácio, Rodrigo Fernandes, Souma, Tavares Neto, Lui Fontenele, Armando Praça, Tuan Fernandes, Carlos Francisco, Raul Lôbo.