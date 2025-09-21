Filme do cearense Guto Parente conquista Festival de Brasília

Filme cearense 'Morte e Vida Madalena', do diretor Guto Parente, conquista Prêmio Especial de Melhor Longa-metragem no 58° Festival de Brasília do Cinema Brasileiro / Crédito: Tardo Filmes/Embaúba Filmes/Divulgação

O filme “Morte e Vida Madalena” recebeu o Prêmio Especial de Melhor Longa-metragem, dado pelo Júri da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, durante o 58° Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Realizada na noite de sábado, 20, no Cine Brasília, localizado na capital federal, a premiação de cinema promoveu a exibição de 80 filmes, reunindo um público de mais de 39 mil pessoas para acompanhar as produções cinematográficas de diversos estados do País.

Dirigido pelo cineasta cearense Guto Parente, “Morte e Vida Madalena” narra a história de Madá (Noá Bonoba), uma produtora de cinema grávida que tem que lidar com a morte repentina do pai e a produção de um filme de ficção científica com orçamento limitado. Leia também | ‘Ainda Estou Aqui’ ganha prêmio inédito como Melhor Filme do Ano pela crítica internacional “A comédia cearense é conhecida por apostar no humor debochado, em trejeitos físicos e no sotaque nordestino. Fazem o que chamamos de ‘mungango’. Já no nosso filme, apostamos na autoironia, no absurdo dos diálogos. A Madá é séria. Ela não quer ser engraçada”, declarou o diretor na exibição do filme durante o 58° Festival de Brasília, no último dia 14. Clique aqui para assistir no Youtube Premiado “Morte e Vida Madalena” é exibido no Cine Ceará “Morte e Vida Madalena” teve sua estreia no circuito de cinemas durante o 36º Festival Internacional de Cinema de Marselha (FIDMarseille), em julho, sendo condecorado com o Prêmio Ciné+.