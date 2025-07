‘O Diabo Veste Prada 2’: conheça o novo par romântico de Anne Hathaway

O filme “ O Diabo Veste Prada 2 ” iniciou as gravações e está previsto para chegar ao Brasil no dia 1° de maio de 2026. Como boa parte do primeiro filme, lançado há quase 20 anos, é sobre moda, os primeiros vislumbres são por meio dos “looks” das personagens. Na segunda-feira, 21, a protagonista Anne Hathaway postou uma foto “vestida de Andy Sachs” com localização em Nova York.

Algumas imagens das gravações, não oficiais, também já circulam pelas redes sociais com ênfase no estilo de Andy Sachs para “O Diabo Veste Prada 2”. Pelas fotos, ela volta mantendo a estética despojada, mas com maior senso de estilo e até um pouco mais ousada, arriscando estampas e cores vibrantes em um dos looks.

A produção de "O Diabo Veste Prada 2"

“O Diabo Veste Prada 2” está em produção pela Disney desde julho de 2024. De acordo com a revista Variety, a continuação do sucesso de bilheteria deve tratar de um declínio na carreira de Miranda Priestly, que a coloca novamente diante de Andy, sua ex-assistente. Em decorrência das mudanças no mercado de revistas tradicionais, a editor-in-chief da Runway precisará da ajuda da ex-funcionária para manter o nome da revista relevante no mercado da moda.