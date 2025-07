Disney+ tem 19 séries indicadas ao Emmy 2025; veja quais

Andor é a série do Disney+ mais indicada ao Emmy 2025, com 14 nomeações / Crédito: Divulgação/Disney+

Os indicados à 77ª edição do Emmy foram revelados e Disney+ recebeu um total de 79 indicações, com 19 séries nomeadas em diferentes categorias. Vale destacar que o Disney+ é um canal oficial da Walt Disney Company, reunindo no acervo obras de diferentes estúdios e canais como FX, ABC, Hulu e National Geographic. A seguir, saiba quais séries indicadas ao Emmy 2025 estão disponíveis no streaming:

Andor, um spin-off de Star Wars, é estrelado por Diego Luna e conta a história de Cassian Andor, um ladrão que se torna um espião rebelde, antes dos eventos do filme "Rogue One". A trama se passa cinco anos antes do longa e explora a formação da Rebelião contra o Império Galáctico, mostrando como Cassian se radicaliza e se une à luta. Atualmente em sua segunda e última temporada, Andor foi a série do estúdio com o maior número de indicações ao Emmy 2025, totalizando 14: Melhor Série Dramática

Melhor Ator Convidado em Série Dramática – Forest Whitaker

Melhor desempenho de dublagem de personagem – Alan Tudyk

Melhor Direção para Série Dramática

Melhor Roteiro para Série Dramática

Melhor Design de Produção para um Programa de Época Narrativa ou de Fantasia (Uma Hora ou Mais)

Melhor Cinematografia para Série (Uma Hora)

Melhores Trajes de fantasia/ficção científica

Melhor Edição de Imagem para Série Dramática – Yan Miles

Melhor Composição Musical para Série (Trilha Sonora Dramática Original)

Melhor Música e letras originais

Melhor Edição de Som para Série de Comédia ou Drama (Uma Hora)

Melhor Mixagem de Som para Série de Comédia ou Drama (Uma Hora)

Melhores Efeitos Visuais Especiais em uma Temporada ou Filme The Bear Uma série original FX, “The Bear” conta a história do chef de alta gastronomia Carmen “Carmy” Anthony Berzatto que herda a lanchonete da família após o suicídio do irmão mais velho, Michael. Ele volta para Chicago para administrá-la, deixando para trás seu mundo de trabalho em restaurantes com estrelas Michelin. Ao longo da história, precisa lidar com as dívidas não pagas do irmão, uma cozinha decadente e uma equipe indisciplinada, enquanto enfrenta a própria dor e traumas familiares.

The Bear ficou em segundo lugar no número de indicações com 13, sendo renovada para uma quinta temporada Crédito: Divulgação/Disney+ Estrelada por Jeremy Allen White, Ayo Edebiri e Ebon Moss-Bachrach, “The Bear” foi renovada para sua quinta temporada, enquanto a quarta foi nomeada em 13 categorias, sendo elas: Melhor Série de Comédia

Melhor Ator Principal em Série de Comédia – Jeremy Allen White

Melhor Atriz Principal em Série de Comédia – Ayo Edebiri

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia – Ebon Moss-Bachrach

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia – Liza Colón-Zayas

Melhor Ator Convidado em Série de Comédia – Jon Bernthal

Melhor Atriz Convidada em Série de Comédia – Olivia Colman

Melhor Atriz Convidada em Série de Comédia – Lenda da Disney Jamie Lee Curtis

Melhor Direção para Série de Comédia – Ayo Edebiri

Melhor Elenco para Série de Comédia

Melhor Edição de Imagem para Série de Comédia de Câmera Única

Melhor Edição de Som para Série de Comédia ou Drama (Meia Hora)

Melhor Mixagem de Som para Série de Comédia ou Drama (Meia Hora) e Animação Dying for Sex "Dying for Sex" é uma minissérie baseada no podcast de Nikki Boyer, contando a história real de Molly Kochan, interpretada por Michelle Williams. Após ser diagnosticada com câncer de mama metastático em estágio IV, Molly decide deixar seu marido de 15 anos e embarcar em uma jornada de autodescoberta sexual, com o apoio de sua melhor amiga, Nikki (Jenny Slate).

A minissérie, com todos seus 8 episódios disponíveis no Disney+, foi indicada em nove categorias do Emmy 2025: Melhor Minissérie ou Antologia de Destaque

Melhor Atriz Principal em Minissérie ou Antologia ou Filme – Michelle Williams

Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie ou Antologia ou Filme – Rob Delaney

Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie ou Antologia ou Filme – Jenny Slate

Melhor Direção para Minissérie ou Antologia ou Filme

Melhor Roteiro para Minissérie ou Antologia ou Filme

Melhor Elenco para Minissérie ou Antologia ou Filme

Melhores Figurinos contemporâneos para Minissérie ou Antologia ou Filme

Melhor Composição Musical para Minissérie ou Antologia, Filme ou Especial (Trilha Sonora Dramática Original) Only Murders in the Building "Only Murders in the Building" é a história do trio Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez). A obsessão por crimes reais os une em torno da investigação de um assassinato em seu condomínio em Nova York. Juntos, decidem criar um podcast sobre o caso, usando seus conhecimentos sobre crimes para tentar desvendar o mistério e, ao mesmo tempo, proteger as próprias vidas, ao suspeitarem que o assassino pode estar entre eles.

Only Murders in the Building está renovada para uma quinta temporada e conta com Meryl Streep no elenco Crédito: Divulgação/Disney+ Renovada para uma quinta temporada, a série tem atores convidados como Meryl Streep, Eugene Levy e Eva Longoria. Ao produção foi indicada em sete categorias do 77º Emmy, sendo elas: Melhor Série de Comédia

Melhor Ator Principal em Série de Comédia – Martin Short

Melhor Design de Produção para Programa Narrativo (Meia Hora)

Melhor Elenco para Série de Comédia

Melhor Maquiagem contemporânea excepcional (não protética)

Melhor Mixagem de Som para Série de Comédia ou Drama (Meia Hora) e Animação

Melhor coordenação de dublês para programação de comédia Abbott Elementary Criada e estrelada por Quinta Bruson para a ABC, “Abott Elementary” é uma série de comédia americana que se passa em uma escola pública predominantemente negra na Filadélfia, chamada Willard R. Abbott.