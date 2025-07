Sucesso na Netflix, alemão ‘Brick’ recicla distopias em thriller fraco

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Do lado de fora, uma parede de tijolos pretos e disformes tampa todas as saídas do apartamento, entre portas, janelas e vãos. Como agora Olivia está encarcerada com um alguém que ela estava decidida a deixar para trás, o subtexto é tão evidente que o roteiro faz questão de fazê-la citar “um muro” que Tim construiu ao redor de si para nunca resolver as mágoas do relacionamento.

Novo suspense da Netflix, filme alemão "Brick" tem feito sucesso na plataforma Crédito: Sasha Ostrov/Divulgação

Essa metáfora poderia até funcionar em alguma camada rasa de similaridade se o casal protagonista não fosse interpretado com tamanha fragilidade. Também sem ajuda do texto redundante, e, às vezes, até constrangedor ao explicar os segredos. Matthias Schweighöfer e Ruby O. Fee não conseguem tornar palpável o que quer que seja essa relação aos frangalhos - gritos e olhares lacrimosos, afinal, não resolvem nada sozinhos numa atuação.

