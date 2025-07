Filme Carlota Joaquina será exibido em 4K no Cineteatro São Luiz

A retomada aos cinemas faz parte da comemoração dos 30 anos do filme, lançado em 1995 / Crédito: Divulgação

Na quarta-feira, dia 30, a partir das 19 horas, o Cineteatro São Luiz exibirá a versão remasterizada em 4K do icônico filme “Carlota Joaquina, Princesa do Brasil”.

Após a exibição, a diretora do longa, Carla Camurati, estará presente para um debate exclusivo, compartilhando os bastidores e as curiosidades sobre essa comédia histórica que marcou a Retomada do Cinema Brasileiro.



A classificação indicativa do filme é de 12 anos e a entrada é gratuita por ordem de chegada. A volta aos cinemas faz parte da comemoração dos 30 anos do longa, e será relançado em dez capitais brasileiras.

O filme conta com um elenco de peso, com nomes como Marieta Severo, Marco Nanini, Marcos Palmeira e Vera Holtz. Além de dirigir, Carla Camurati também atuou na produção do filme, ao lado de Bianca de Felippes, e na roteirização, com Melanie Dimantas.

Carlota Joaquina, Princesa do Brasil: um marco do cinema brasileiro

“Carlota Joaquina, Princesa do Brasil” narra, de forma irreverente e anacrônica, a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808, fugindo das tropas napoleônicas. A trama se passa entre o final do século XVIII e o início do século XIX, propondo uma reflexão humorística e crítica sobre o processo de formação e as origens do País.



O longa-metragem foca na figura de Carlota Joaquina (Marieta Severo), a ambiciosa e excêntrica esposa do futuro D. João VI (Marco Nanini). O filme explora as dificuldades e o choque cultural da família real ao se adaptar à nova realidade tropical, com um olhar crítico sobre os costumes, a política e a sociedade da época.

A narrativa é recheada de ironia e situações cômicas, abordando temas como a corrupção na corte, a exploração dos recursos naturais do Brasil e a ignorância da nobreza europeia em relação à colônia.

“Carlota Joaquina, Princesa do Brasil” não só alcançou um enorme sucesso de bilheteria, atraindo milhões de espectadores, mas também é amplamente considerado o catalisador da "Retomada" do cinema brasileiro nos anos 1990.